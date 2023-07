Jorge Martín a déjà marqué plus de points qu'en 2022

Chaque hiver, les pronostics vont bon train en vue du prochain championnat et l'on imagine immanquablement les favoris sur la base de la saison qui vient de se conclure. Mais, chaque année, un nom inattendu finit par émerger, jeune pilote rapidement dans le rythme ou pilote plus expérimenté capable de redresser la barre après une mauvaise passe.

C'est dans cette dernière catégorie que se classe Jorge Martín. Car sur la base de ses performances de 2022, il ne faisait pas partie des noms les plus en vue à l'entame du nouveau championnat. Face au champion sortant Pecco Bagnaia, on imaginait Enea Bastianini comme l'opposant le plus redoutable, lui qui avait obtenu grâce à ses résultats de la saison passée une promotion très enviée dans l'équipe officielle Ducati. Martín, lui, avait manqué cette opportunité, englué l'an dernier dans un ensemble de difficultés.

Et pourtant, après huit Grands Prix, l'Espagnol a manifestement inversé la tendance, tandis que Bastianini a vu sa saison gâchée dès la première épreuve en étant involontairement envoyé au tapis par Luca Marini et en subissant une blessure dont les effets allaient se faire sentir pendant plusieurs mois.

Malgré des chutes en Argentine et au Texas, Pecco Bagnaia a été au rendez-vous, vainqueur quatre fois le dimanche et trois fois le samedi. C'est lui qui est entré dans la pause estivale en leader du championnat, avec un total de 194 points. Mais juste derrière lui, c'est bien Jorge Martín que l'on trouve.

LIRE AUSSI - Apaisé et efficace, Jorge Martín est de retour aux affaires

Le pilote Pramac Racing visait modestement la cinquième place avant la pause, mais avec 159 points, un de plus que Marco Bezzecchi, autre grande révélation du printemps, il talonne bel et bien Pecco Bagnaia. Après ces huit premiers Grands Prix, il a obtenu plus de points que sur l'ensemble de la saison 2022 (152). L'an dernier, 20 épreuves ont été disputées, offrant au maximum 25 points, tandis que cette année chaque week-end met en jeu 37 points compte tenu de l'ajout des courses sprint.

En dépit de ce changement de barème, la progression de Martín est évidente : il a marqué 159 points sur 296 possibles, alors que l'année dernière, au même stade, il n'avait empoché que 31 points sur 200 possibles. Il a aujourd'hui marqué 53,7% des points en jeu, contre 15,5% après les huit premiers Grands Prix de 2022.

Les résultats de Jorge Martín en 2022 et en 2023

Grand Prix Résultats 2022 Résultats 2023 #1 Qatar : abandon (0 point) Portugal : 2e du sprint et abandon à la course principale (9 points) #2 Indonésie : abandon (0 point) Argentine : 8e du sprint et 5e de la course principale (13 points) #3 Argentine : 2e (20 points) Amériques : 3e du sprint et abandon à la course principale (7 points) #4 Amériques : 8e (8 points) Espagne : 4e du sprint et 4e de la course principale (19 points) #5 Portugal : abandon (0 point) France : vainqueur du sprint et 2e de la course principale (32 points) #6 Espagne : 22e (0 point) Italie : 3e du sprint et 2e de la course principale (27 points) #7 France : abandon (0 point) Allemagne : vainqueur du sprint et de la course principale (37 points) #8 Italie : 13e (3 points) Pays-Bas : 6e du sprint et 5e de la course principale (15 points) TOTAL 31 159

Plus important encore, Jorge Martín se trouve sur une pente ascendante. Car sa saison n'était pas si bien engagée que cela : il l'avait débutée par deux scores vierges lors des trois premières courses du dimanche. Mais la situation s'est ensuite inversée, il a gagné le sprint en France et en Allemagne, puis a retrouvé la première marche du podium lors de la course principale du Sachsenring, sa première victoire un dimanche depuis près de deux ans.

Il faudra voir désormais jusqu'où il pourra aller lors des 12 Grands Prix restants, et s'il sera véritablement capable de se battre pour le titre avec une moto qui, selon ce qu'il en dit, se trouvait presque à la limite de son développement lors du GP d'Italie. Son objectif ultime reste bel et bien, cependant, de se battre pour un deuxième titre après celui qu'il a remporté en Moto2, et il en est plus proche que jamais.

LIRE AUSSI - Bezzecchi : Bagnaia et Martín sont "un petit cran devant"