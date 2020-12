Selon Márquez, Quartararo ignorait comment gérer la pression du titre

Vainqueur de ses trois premières courses cette année, Fabio Quartararo a longtemps mené le championnat avant d'enchaîner plusieurs courses difficiles et de finir la saison au huitième rang, à 44 points du hampion, Joan Mir. Le pilote du team Petronas a dû composer avec une Yamaha version 2020 aux performances inconstantes, un défaut également pointé du doigt par Maverick Viñales et Valentino Rossi dans l'équipe officielle, mais Marc Márquez, contraint de se muer en observateur en raison de sa blessure au bras droit, voit d'autres raisons pour expliquer cette baisse de rythme.

Estimant déjà, quand Quartararo menait le championnat à la sortie de l'été, que le Français manquait de constance, peut-être en raison de la pression du titre, le sextuple Champion du MotoGP pense désormais que le #20 a payé son manque d'expérience. Car si Quartararo a fait ses débuts en MotoGP en 2019, comme Mir, il ne s'était jamais battu pour un titre dans l'une des trois catégories du Championnat du monde, à l'inverse du pilote Suzuki, sacré en Moto3 en 2017. Quartararo a certes remporté deux titre en CEV Moto3, mais ses meilleures saisons dans les Championnats du monde Moto3 et Moto2 l'ont vu se classer au 10e rang, passant ainsi à coté d'une expérience que Márquez juge nécessaire pour espérer briller en MotoGP.

"Cette année, les choses ne se sont pas passées comme prévu", a commenté le pilote espagnol au micro de DAZN. "Mais Quartararo ne s'est jamais battu pour un Championnat du monde, dans aucune catégorie. Et en MotoGP, quand on a le moindre doute, on dégringole beaucoup plus vite que dans toutes les autres catégories. C'est pour ça que j'avais pour philosophie d'être Champion ou de me battre pour le championnat avant de rejoindre la catégorie. Il faut toujours brûler les étapes, et c'est plus dur en MotoGP parce qu'on ressent beaucoup plus la pression."

Fabio Quartararo n'a décroché aucun autre podium en dehors de ses victoires en 2020, peinant même à accrocher le top 5 régulièrement, puisqu'il n'en compte qu'un seul en plus de ses trois succès. Dans une saison réduite à 14 courses en raison de la pandémie de COVID-19, Marc Márquez estime que la constance de Joan Mir a été un élément déterminant : "Il a été le plus régulier, il mérite d'être Champion du monde. Dans une saison au cours de laquelle la régularité était la clé, Mir a remporté le championnat sans grosse erreur. C'est très bien de réussir ça pour sa deuxième année en MotoGP."

Márquez, dont la date de retour à la compétition reste inconnue puisqu'il a dû subir une troisième opération très lourde cette semaine, estime que Mir restera un candidat au titre en 2021 : "L'an prochain, Mir devra défendre sa couronne. Quels que soient les pilotes en piste, Mir devra se battre pour le titre. Les motos seront les mêmes parce qu'il n'y aura pas de changement dans le règlement. Il va se battre pour le Championnat du monde, parce qu'il en a le talent, et je vais essayer de lui reprendre le titre."

Marc Márquez a "souffert" avec son frère

Étant sur la touche, Marc Márquez a dû suivre à distance la première saison en MotoGP de son frère Álex. Ce dernier à longtemps été à la peine, avec seulement deux arrivées dans le top 10 dans les huit premières manches de la saison, mais il a ensuite enchaîné deux podiums, sous la pluie au Mans et après une spectaculaire remontée. Même si Álex Márquez est rentré dans le rang sur la fin de saison, avec deux chutes et une seule arrivée parmi les dix premiers, son aîné est convaincu qu'il a franchi un cap qui lui sera utile en 2021, pour son arrivée dans le team LCR.

"Je suis très content pour lui. J'ai beaucoup souffert en début saison, parce qu'il souffrait. La Honda est une moto difficile. Je perdais espoir et soudain, il a progressé. Et en MotoGP, quand on est dans une dynamique positive, on la perd difficilement, on reste à ce niveau."

Marc Márquez n'a finalement fait équipe avec son frère que lors du double rendez-vous de Jerez, Pol Espargaró étant attendu aux côtés du #93 dans le team Repsol Honda la saison prochaine. La décision du pilote catalan a fait débat cette année, la KTM étant régulièrement aux avant-postes tandis que la Honda était souvent distancée. Espargaró a assuré qu'il ne regrettait pas son choix et Márquez pense que son futur équipier a tout ce qu'il faut pour être un prétendant régulier aux premières places en 2021, tout en comprenant qu'il puisse douter de sa décision.

"Il a fait de très bonnes courses avec la KTM, donc avec la Honda, qui est une moto capable de gagner, il doit être régulièrement sur le podium. C'est bien que Pol rejoigne Honda. Honda cherchait un pilote pouvant être régulièrement dans le top 6, se battre pour des podiums et, pourquoi pas, pour le titre, ce qu'il veut faire avec le HRC. C'est une bonne décision pour Honda, je ne sais pas encore pour Pol. En voyant le niveau de la KTM, j'imagine qu'il se dit 'Pourquoi je ne suis pas resté chez KTM ?'"

Avec Oriol Puigdemont