Márquez : "Pas besoin d'être à 100% pour se battre pour le titre"

À l'aube de la pré-saison, Marc Márquez ne savait pas à quoi s'attendre une fois qu'il aurait enfourché sa moto, lui qui avait sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière durant l'hiver. Victime de diplopie pour la seconde fois en 10 ans, il devait supporter cette lourde contrainte physique en plus de son bras, toujours convalescent depuis sa blessure en 2020. Absent du premier test à Jerez en novembre dernier, il n'avait en conséquence pas pu voir par lui-même les évolutions effectuées sur sa Honda. Et au fur et à mesure des journées de test, l'objectif s'est élevé jusqu'à songer à nouveau au titre.

"Je crois que c'est une moto qui, au vu de comment elle est actuellement, est prête pour se battre pour le titre", a-t-il déclaré. "Elle est très différente de ce à quoi j'étais habitué. C'est un nouveau concept et j'ai dû me l'approprier. Durant la saison nous essayerons des châssis et des bras oscillants pour voir les problèmes qu’il y a, mais nous avons déjà une moto fin prête."

L'Espagnol n'est pas le seul à avoir revu ses objectifs à la hausse puisque son coéquipier Pol Espargaró vise désormais la victoire avec une moto qui s'adapte enfin mieux à son pilotage. La révolution menée par Honda sur son prototype 2022 semble porter ses fruits et, même s'il faudra attendre le premier Grand Prix pour véritablement prendre conscience des progrès effectifs, les autres pilotes s'attendent déjà à voir Honda revenir aux avant-postes.

Reste désormais le point d'interrogation sur la forme physique de Márquez mais, pour la première fois depuis deux ans, celle-ci ne semble plus être un frein à ses ambitions. "Je ne sais pas si je suis à 100% mais je sais qu'il n'y a pas besoin d'être à 100% pour se battre pour le titre", a-t-il confié à Motorsport.com. "Vu d'où je viens, je ne peux pas partir comme favori, ce n'est pas réaliste. Mais par contre je me vois comme candidat [au titre]."

Le ton est donné, et le #93 compte bel et bien partir à la poursuite de son neuvième titre mondial. Il s'est, pour cela, donné les moyens d'y arriver, tout d’abord en se faisant suivre par le médecin qui a permis à Rafael Nadal de revenir au sommet après une blessure, et ensuite en déménageant à Madrid pour se rapprocher de l'équipe médicale dont il a décidé de s'entourer. Un sacrifice important, quand on sait à quel point son environnement familial basé à Cervera, en Catalogne, est fondamental pour son équilibre.

"Je n'ai jamais eu recours à un psychologue du sport. Pour moi, la santé mentale c’est l'entourage. Si l'entourage est bon et n'est pas toxique, pour moi c'est ça la santé mentale. Dans les moments difficiles je rejoins les miens. C'est vraiment auprès d'eux que je progresse et où je peux m’échapper", a-t-il ajouté. La saison 2022 sera moins évidente de ce point de vue, mais après avoir dû "vivre le meilleur et le pire du sport", Márquez affiche plus de solidité et de maturité, et est prêt à tout donner pour retrouver sa place de numéro un.

Pour autant, pas question de se précipiter comme il l'avait fait en 2020 en voulant à tout prix gagner. Il paye encore aujourd'hui l'erreur qu'il a commise lors du premier Grand Prix de la saison à Jerez avec la chute qui l'a blessé au bras : "Les tests se sont très bien passés et j'arrive au Qatar prêt à commencer. C'est une sensation que je n'avais pas eue depuis deux ans, je veux donc démarrer de la bonne façon et avec calme. Je sais que je vais progresser course après course, je dois être patient."