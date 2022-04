Marini récompense VR46 après une folle journée

Charger le lecteur audio

Ses motos sont arrivées devant le stand de son équipe à 4h du matin samedi. Quatorze heures plus tard, Luca Marini décrochait une place en première ligne pour ce Grand Prix d'Argentine si particulier, profondément chamboulé par le retard d'une partie du fret après la panne qui a touché un avion-cargo chargé de transporter le précieux matériel depuis l'Indonésie, où le MotoGP courait il y a deux semaines.

Avec le team Gresini, VR46 a été l'équipe la plus impactée en MotoGP, son staff technique ayant dû s'acquitter d'une course contre la montre nocturne pour préparer le stand, les motos et l'ensemble du matériel avant le début des essais, à 12h35 heure locale. Les deux pilotes de la formation italienne ne se sont pas fait prier pour récompenser leurs collègues lorsqu'ils ont pris la piste, Marco Bezzecchi en postant le cinquième temps des EL1 et Luca Marini en se classant troisième des qualifications.

"Mon team a fait un travail incroyable donc merci à eux et à Ducati, car ils m'ont préparé deux motos parfaites aujourd'hui et ça n'était pas si facile pour eux. Ils ont fait le travail en seulement huit heures alors qu'ils le font normalement en deux jours. C'est super d'être ici, c'est un bon résultat pour eux et ils vont pouvoir bien dormir ce soir", s'est réjoui Luca Marini samedi soir.

Les soucis du début de saison sont réglés

Seizième des EL1, le pilote italien a arraché in-extremis sa qualification directe en Q2 en se classant dixième des EL2, pour neuf millièmes seulement. Bien lui en a pris, car il a pu éviter d'en passer par une Q1 ultra sélective et a parfaitement réussi son attaque du chrono dans la phase décisive des qualifications, seulement battu par Aleix Espargaró et Jorge Martín.

"Je me sens à l'aise dans le time attack. Ça a toujours été le cas cette saison, mais on a eu des soucis au début. Maintenant je pense qu'on va dans la bonne direction, on a commencé à régler beaucoup de choses. Dès le début aujourd'hui, mes sensations ont été très bonnes", a-t-il observé, se sentant de plus en plus solide au fil des Grands Prix, alors qu'il a dû jusqu'à présent se contenter d'une 13e et d'une 14e places, en-deçà de son potentiel.

"Ça n'est pas que ce week-end. On a commencé à travailler sur les problèmes dès les essais et, après la course du Qatar en particulier, on avait beaucoup de données à analyser pour comprendre les domaines dans lesquels il fallait qu'on travaille. En seulement deux courses, je pense qu'on est maintenant en bonne forme."

Qualifié en première ligne pour la deuxième fois depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP, Luca Marini n'est cependant pas pleinement confiant pour la course. "Quand je roule en pneus usés, l'électronique de la moto ne fonctionne pas comme je le voudrais, alors à mon avis il faut qu'on se concentre sur ce domaine et qu'on essaye de régler cela au warm-up ou de progresser pour faire une bonne course", a-t-il pressenti, comptant sur une ultime séance rallongée à 40 minutes.

"Je m'attendais à être fort et rapide sur cette piste, même si c'est la première fois qu'on est ici. On verra en course. Je pense que le warm-up sera très important, parce que je ne me suis pas senti aussi bien en pneus usés qu'avec les pneus neufs. Il faut qu'on analyse les données des EL2, pour comprendre et faire des changements au warm-up."