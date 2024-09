Márquez : "J'ai déjà atteint tous mes objectifs pour cette année"

Vainqueur des deux derniers Grands Prix en date, Marc Márquez retrouve le circuit de Misano fort du succès qu'il y a décroché au nez et à la barbe de Pecco Bagnaia, il y a deux semaines. Lui qui est revenu en force au championnat alors que le MotoGP entre dans sa phase finale avec les gros points de sept Grands Prix à attribuer, il tempère néanmoins les attentes qui l'entourent. Car, dit-il, ses objectifs personnels pour cette première saison sur la Ducati sont d'ores et déjà atteints.

"Je pilote mieux que lors des courses précédentes", reconnaît l'Espagnol. "Depuis le Red Bull Ring, en particulier, on a franchi un cap. Ça n'est pas encore suffisant, [Martín et Bagnaia] sont un peu plus rapides et j'ai besoin d'améliorer certaines choses, mais pour moi le plus important c'est que j'ai déjà atteint tous mes objectifs pour cette année. Alors si quelque chose de plus arrive, ce sera bienvenu mais je vais juste essayer de garder ce niveau jusqu'à la fin de la saison afin de bien préparer 2025."

Destiné à intégrer l'équipe officielle Ducati l'an prochain, Márquez voulait avant tout dédier cette saison 2024 à sa transition de la Honda qu'il pilotait depuis plus de dix ans à la moto italienne. Très vite dans le coup, il lui a néanmoins fallu six mois avant de réussir à s'imposer, preuve de la complexité de son défi, dans un championnat ultra concurrentiel. Tout ce qui arrive à présent est, selon lui, du bonus.

Peut-il dire qu'il a désormais atteint la perfection avec la Ducati ? "La perfection n'existe jamais", sourit l'octuple Champion du monde. "Ça dépend du pilote avec lequel on se compare. Je suis content de mon niveau actuellement, de mes sensations. Je dois encore améliorer des points faibles et c'est là-dessus que je me concentre le plus afin d'essayer d'être un meilleur pilote et d'être plus compétitif en piste."

"Je commence à mieux sentir la moto et surtout ce dont j'ai besoin dans chaque situation. C'est quelque chose que j’avais plus de mal à comprendre dans la première partie de la saison, à la fois pour moi et pour mes techniciens car il ne faut pas oublier que c'est la première année qu'on travaille ensemble."

"Une des choses les plus importantes va être les essais", anticipe-t-il avant de se lancer dans le GP d'Émilie-Romagne, "de comprendre la piste car, même si on est sur le même circuit, les conditions sont différentes, plus fraîches, donc il faut voir ce qu'on peut faire. Dimanche dernier, ça a été super. Dans la seconde partie de la course, en particulier, quand j'étais en tête, je me suis senti très à l'aise et ça m'a donné une grande confiance. Elle était là aussi lors du test de lundi. On va voir si on arrive à poursuivre sur cette lancée."