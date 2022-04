Pour Oliveira, la difficulté pour doubler oblige à briller en qualifs

Charger le lecteur audio

Neuf pilotes différents, représentant les six marques impliquées en MotoGP, sont montés sur le podium des trois premières courses de la saison, du jamais-vu depuis la saison 1952. Dans un plateau si compétitif, plus aucune faiblesse n'est permise, en particulier dans l'exercice des qualifications. Pendant longtemps, une mauvaise position sur la grille pouvait être compensée par un départ efficace et un bon rythme de course mais il est désormais essentiel de s'élancer dans les premières lignes pour espérer un bon résultat sous le drapeau à damier.

Plusieurs éléments expliquent cette évolution. Les faibles écarts de performance entre les machines compliquent les remontées mais des facteurs techniques entrent également en compte selon Miguel Oliveira, pour qui les positions de départ sont "de plus en plus" déterminantes. "Je pense que c'est aussi dû aux vitesses et au développement des ailerons", a expliqué le pilote KTM dans une interview accordée à Motorsport.com, jugeant les motos plus sensibles qu'auparavant : "C'est de plus en plus difficile de faire des dépassements. Et on roule presque au même rythme, donc avec les ailerons on ne peut plus vraiment finir cinquième quand on part 15e. C'est dur."

Les qualifications sont la "priorité numéro un" d'Oliveira

Miguel Oliveira a justement conscience qu'il doit progresser le samedi après-midi. Dans ses 51 départs en MotoGP, il ne s'est qualifié que six fois sur les deux premières lignes et cette année, ses difficultés en qualifications lui ont déjà coûté cher. À Losail, Oliveira a chuté après un départ depuis la 14e place tandis qu'à Termas de Río Hondo, sa 16e position sur la grille ne l'a mené qu'à la 13e à l'arrivée, après plusieurs chutes devant lui.

Un bon départ a aidé Miguel Oliveira en Indonésie

Mandalika a été une exception notable puisque le #88 s'est imposé en partant septième, mais la pluie l'a beaucoup aidé et l'intéressé a lui-même attribué son succès à un "départ crucial" qui lui a permis de gagner cinq positions. Actuellement satisfait des performances de sa KTM, Oliveira estime donc que de meilleures positions sur la grille l'aideront à être plus régulièrement au premier plan.

"Il y a deux façons de voir ça. D'un côté je sens que je dois améliorer mes résultats en qualifications, c'est ma priorité numéro un pour cette saison. Je dois être plus constant à ce niveau. L'autre est naturellement le package technique [et] je sens que nous l'amenons dans la bonne direction."

"Je pense que nous pouvons être plus détendus et ne pas avoir à 'chasser' un résultat, et de meilleures positions de départ m'aideront déjà beaucoup à maintenir cette constance. J'ai débuté la saison avec un abandon et une victoire. C'est sûr qu'il faudra plus de courses pour trouver cette constance, donc c'est l'objectif."

Pour y parvenir, Oliveira doit apprendre à entrer immédiatement dans le bon rythme, force de certains pilotes comme Jorge Martín mais qui n'est pas encore la sienne : "Techniquement, il y a des choses que l'on peut faire mais pour moi, il y a des questions plus intellectuelles que simplement la moto", a-t-il reconnu. "Tout simplement mettre l'énergie dans un tour."

"Avec le format [actuel], il ne suffit pas de travailler dur, d'être constant, de faire beaucoup de tours ou de construire sa vitesse. Ça se joue seulement sur un tour. Si on aborde le samedi après-midi en se disant que la 12e place sera la pire possible [en entrant directement en Q2], ça apporte un boost d'une autre nature pour la course."

Propos recueillis par Federico Faturos