Opéré avec succès, Oliveira devrait manquer au moins deux courses

Miguel Oliveira a été opéré avec succès après sa grosse chute à Mandalika. Au cours de la première séance du week-end, le Portugais a fait les frais d'un souci électrique sur sa moto, ce qui a désactivé l'antipatinage et l'a envoyé en highside.

Lourdement tombé, le pilote Trackhouse a été transféré à l'hôpital où une fracture multiple du radius, au niveau du poignet droit, a été diagnostiquée. Oliveira est retourné au Portugal afin de se faire opérer, pour une intervention qui s'est déroulée ce lundi.

"[Miguel Oliveira] a été en mesure de voyager jusqu'à Lisbonne et a été accompagné par le Dr Gonçalo Morais Sarmento et son équipe à l'hôpital Sant'Ana de Pare, où une plaque a été posée pour stabiliser l'os", peut-on lire sur le site du pilote.

Le MotoGP est actuellement au cœur d'une période très intense de sa saison, avec six courses programmées en sept week-ends. L'absence d'Oliveira est déjà une certitude pour Motegi, ce week-end, et très probablement Phillip Island, deux semaines plus tard. Il pourrait retrouver son Aprilia le week-end suivant, en Thaïlande, ce qui dépendra de l'évolution de sa blessure au cours des prochaines semaines.

"Une convalescence prudente attend Miguel Oliveira, concentrée sur la réussite de l'opération, et la première semaine consistera à un repos complet pour évaluer et définir ensuite la stratégie la plus efficace et appropriée pour lui permettre de remonter sur la moto le plus rapidement possible. Pour le moment, tout indique que le pilote manquera les deux prochaines courses, en Japon et en Australie."

Trackhouse n'a pour le moment pas désigné de remplaçant pour Miguel Oliveira. Le règlement impose aux équipes de faire les efforts nécessaires pour trouver un autre pilote dans les dix jours après une blessure, ce qui signifie que Raúl Fernández pourrait rester le seul pilote engagé ce week-end à Motegi.

Le remplaçant attitré est en théorie Lorenzo Savadori, pilote d'essais d'Aprilia, et il pourrait être engagé au Japon dans quelques jours. L'Italien a déjà pris trois départs en wild-card cette année, mais s'était lui-même blessé à Assen, au niveau des vertèbres. Il a depuis disputé une nouvelle course, au Red Bull Ring.