Repsol Honda a choisi la date de sa présentation 2021

Repsol Honda lancera officiellement sa saison 2021 le 22 février à 12h00 (heure française), dans une cérémonie à suivre en direct sur son site internet. L'équipe accueille Pol Espargaró, qui succède à Álex Márquez, et elle compte sur le retour de son pilote star, Marc Márquez, sur la touche en 2020 en raison d'une blessure au bras, mais qui sera bien présent à cette présentation.

"L'octuple Champion du monde Marc Márquez sera accompagné de son nouvel équipier Pol Espargaró, pour la première fois aux couleurs du Repsol Honda Team", annonce l'équipe, sans pour autant préciser si Márquez, opéré pour la troisième fois au mois de décembre, sera apte à participer aux tests de Losail, au début du mois de mars, puis au lancement de la saison sur le même circuit.

La blessure de Márquez, vainqueur de six titres en sept saisons avant 2020, a coûté très cher à Honda l'an dernier. La marque japonaise n'a décroché aucun succès, ce qu'elle n'avait jamais connu depuis la création du HRC sous sa forme actuelle, en 1982, et elle n'a pris que la cinquième place du championnat des constructeurs. Álex Márquez, transféré dans le team LCR cette année, a décroché les deux seuls podiums de la marque en 2020.

Repsol Honda devrait être l'une des dernières équipes à organiser une cérémonie de présentation cette année. Le team Avintia va ouvrir le bal vendredi, en dévoilant sa machine 2021. Enea Bastianini portera les couleurs classiques de l'équipe mais Luca Marini arborera celles du team VR46, qui s'est associé à Avintia. La semaine prochaine, ce sera au tour du team factory Ducati et des deux équipes de KTM, l'officielle et Tech3. Yamaha, Petronas et LCR suivront la semaine suivante. Suzuki, Pramac et Aprilia doivent encore annoncer leur date de présentation.

Ces cérémonies permettront aux équipes de dévoiler leurs couleurs plus que de nouvelles motos, puisque pour limiter les dépenses dans le contexte de la crise sanitaire, elles devront débuter la saison 2021 avec l'aérodynamique 2020, une évolution étant permise durant la saison. Aprilia sera la seule marque autorisée à faire évoluer son moteur pendant l'année, tandis que KTM a eu le droit de procéder à des changements sur son V4 cet hiver malgré la perte de ses concessions.

Voir aussi :