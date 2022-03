Stats - Le triomphe de Bastianini et du team Gresini

Charger le lecteur audio

>> Enea Bastianini, qui disputait sa 19e course dans la catégorie, a fait son entrée dans le clan des vainqueurs MotoGP en remportant le Grand Prix du Qatar.

>> Il est le 32e vainqueur différent depuis la création du MotoGP en 2002, le 117e de la catégorie reine depuis le lancement du Championnat du monde en 1949. L'Italie est désormais en passe d'égaler le nombre de vainqueurs différents du Royaume-Uni (26 vs 25) en 500ccc/MotoGP.

>> Bastianini est le 11e pilote à faire gagner Ducati en MotoGP. Avant lui, la marque s'est imposée avec Stoner (23), Dovizioso (14), Capirossi (7), Bagnaia (4), Lorenzo (3), Miller (2), Petrucci (2), Bayliss (1), Iannone (1) et Martín (1).

>> Le jeune pilote italien a par ailleurs ramené le team Gresini sur la plus haute marche du podium, une première en MotoGP depuis le Grand Prix du Portugal 2006 remporté par Toni Elías.

>> Bastianini n'est que le neuvième pilote différent à remporter la course d'ouverture de la saison dans la catégorie MotoGP, après Rossi, Capirossi, Stoner, Lorenzo, Marc Márquez, Viñales, Dovizioso et Quartararo.

>> Il s'agit de la sixième victoire de Ducati à Losail, après celles de Casey Stoner (2007, 2008 et 2009) et d'Andrea Dovizioso (2018 et 2019). Cela en fait la piste sur laquelle Ducati a le plus gagné, avec le Red Bull Ring.

>> Signe du rythme effréné qu'il a imprimé, Enea Bastianini a battu deux records dimanche : celui du temps total de la course, qu'il a amélioré de plus de dix secondes (42'13"198) ; et celui du meilleur temps en course, avec un chrono de 1'54"338.

Et les autres marques ?

>> Troisième à l'arrivée, Pol Espargaró a obtenu son deuxième podium avec Honda, le premier qu'il n'ait pas eu à partager avec Marc Márquez. Le #44 a par ailleurs mené 17 tours de la course, du jamais vu pour lui en MotoGP.

>> En ayant placé ses deux pilotes dans le top 5, l'équipe Repsol Honda a pris la tête du championnat des teams, une première depuis la fin de la saison 2019 et la blessure de Marc Márquez qui a suivi. Il faut par ailleurs remonter à 2018 pour revoir Repsol Honda mener le championnat des équipes après la première course.

>> KTM a obtenu son premier podium au Qatar. Alors que le meilleur résultat de la marque sur place était jusqu'à présent la huitième place, Brad Binder l'a menée sur la deuxième marche.

>> Avec Aleix Espargaró quatrième, Aprilia a battu son meilleur résultat au Qatar, qui était jusqu'à présent la sixième place.

>> Ducati, KTM, Honda et Aprilia : quatre constructeurs différents étaient représentés aux quatre premières places. Ce n'est plus si inhabituel : rien que la saison dernière, on a déjà vu cela aux Grands Prix d'Aragón et des Amériques, et il y a eu même cinq marques différentes aux cinq premières places en Styrie et six marques aux six premières places en Grande-Bretagne.

>> Suzuki a manqué les premières positions, en revanche le constructeur s'est octroyé un record pendant ce Grand Prix. La référence absolue en matière de V-Max n'a pas été battue, mais Suzuki a amélioré son propre record en atteignant une pointe à 357,6 km/h avec Joan Mir en course.

>> Quid de Yamaha ? En n'ayant qualifié aucun pilote dans le top 10 et en ayant placé la première M1 neuvième sur la ligne d'arrivée, la marque a connu son plus faible bilan global depuis la création du MotoGP en 2002.