Maverick Viñales assure avoir un régime moteur intact

Auteur de la pole position du Grand Prix d'Autriche, Maverick Viñales affirme que les problèmes moteur de Yamaha sont "réglés" et assure, comme Fabio Quartararo, disposer de la pleine puissance.

Au cours des deux week-ends de Jerez, Yamaha a pourtant souffert de pannes moteur en course sur les machines de Valentino Rossi et de Franco Morbidelli, et d'une alerte en essais sur celle de Maverick Viñales. Ces trois moteurs ont été retirés de leur allocation et envoyés au Japon afin d'y être inspectés à l'usine.

Alors que les quatre pilotes du groupe ont été contraints de rouler avec un régime moteur réduit ces deux derniers week-ends, Motorsport.com a révélé vendredi que Yamaha avait demandé aux autres constructeurs l'autorisation de lever les scellés de ses moteurs afin de résoudre un problème de sécurité. Vendredi, Rossi a bien confirmé qu'il y avait eu une légère baisse, sans s'étendre sur le sujet.

Viñales et Quartararo ont, eux, démenti avoir moins de tours/minute, à l'issue des qualifications qu'ils ont tous deux terminée dans le trio de tête. "Non, [le moteur] en a autant qu'à Jerez", a affirmé l'Espagnol. Et le pilote Petronas d'ajouter succinctement : "On a la même puissance qu'à Jerez et Brno, alors je n'ai rien à ajouter sur le sujet."

"Pour le moment, nous ne faisons rien, la moto est à sa puissance maximale tout le temps", a ajouté Viñales. "Ici et à Brno nous n'avons pas rencontré de difficultés avec le moteur. Pour moi ça venait des conditions de Jerez : elles étaient extrêmes et je pense que cela a beaucoup fait souffrir notre moteur. Mais pas que le nôtre, car d’autres constructeurs ont beaucoup souffert aussi."

"Le problème sur le moteur est réglé pour le moment, nous n'avons plus de problèmes sur le moteur. Je pense que c'est réglé. On verra", a ajouté Viñales, auteur du meilleur temps aujourd'hui en EL3 puis de sa première pole position de la saison, en dépit d'un déficit de 8 à 10 km/h par rapport à la Ducati d'Andrea Dovizioso sur le Red Bull Ring.

Quatre Yamaha sur les quatre premières lignes

Alors que Franco Morbidelli s'est qualifié septième et Valentino Rossi 12e, Yamaha était le constructeur le plus représenté en Q2. Une performance de groupe qui a de quoi étonner, sur une piste qui n'a vu les M1 n'obtenir au mieux que deux troisièmes places ces quatre dernières années, mais que le #46 explique par la capacité des machines à compenser leur point faible.

"C'est une piste sur laquelle le moteur compte beaucoup car il y a beaucoup d'accélérations et la moyenne est très élevée, alors il est étrange de voir les Yamaha aussi haut, alors que d'habitude elles sont derrière en top speed", admet-il. "Je pense que Maverick et Quartararo ont été très bons sur le tour lancé. En termes de rythme, il y a des pilotes, comme Pol Espargaró, Dovi ou les Suzuki, qui me semblent un peu mieux. Mais ce sont en tout cas les Yamaha qui partent devant."

Hier, déjà, en observant le rythme prometteur des Suzuki face aux Ducati et KTM, le #46 suggérait : "Ce n'est peut-être pas qu'une question de configuration : ça n'est pas juste parce qu'on a un moteur quatre cylindres en ligne qu'on doit être plus lent. Il y a aussi d'autres choses, comme la traction pour sortir des virages et la gestion électronique."