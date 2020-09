Viñales : "Je veux une réaction de Yamaha"

Maverick Viñales n’a pas vécu le GP de Saint-Marin qu’il espérait. Le pilote Yamaha a signé la pole mais il n’a pas pu se battre pour la victoire et il s’est classé au sixième rang. Interrogé par Motorsport.com sur l’approche qu’il aura ce week-end, pour la deuxième course de Misano, Viñales a pointé ses difficultés... mais aussi celles de Yamaha.

"Il faut que je sois plus rapide, afin de limiter les dégâts", a-t-il répondu. "Si je suis un peu plus rapide pendant les essais, je serai un peu plus rapide en course. Nous allons faire de notre mieux. Ce n’est pas une période facile de l’année pour nous, nous perdons toujours beaucoup de temps [en course]."

"Je veux une réaction de Yamaha. Je veux qu’ils me donnent le meilleur, parce que samedi nous avons réalisé un tour record en qualifications, nous sommes passés d’une bête à un petit chaton [en course]. C’est étrange. Je le prends avec humour parce qu’il n'y a que ça à faire."

L’exploitation des pneus pose parfois problème à Viñales : "Sincèrement, je me sentais bien pendant le test [de mardi], les sensations étaient incroyables sur la moto. Nous avons été rapides parce qu’en fin de journée j’étais en 1’32 avec des pneus usés, donc le rythme était bon. Nous savons qu’avec les pneus Michelin, quand il y a une bonne adhérence, je peux faire ce que je veux avec la moto. Mais quand il n’y a pas d’adhérence, c’est difficile."

Viñales a testé un nouvel échappement imposant et un bras oscillant en fibre de carbone mardi. Il aura ces pièces ce week-end pour le GP d’Émilie-Romagne ce week-end. Rossi a également prévu de tester les nouveautés.

"[Ce vendredi], je vais débuter le week-end avec une moto très similaire à celle du week-end dernier, mais j’ai aussi prévu d’utiliser [les nouveautés]", a déclaré l’Italien en conférence de presse jeudi. "Nous avons un nouveau bras oscillant et l’échappement. Si j’utilise l’échappement, vous le verrez, parce qu’il est très gros."