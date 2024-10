Un rythme "pour le podium" et des regrets pour Viñales

Tout au long du week-end passé à Lombok, Maverick Viñales a fait preuve d'un état d'esprit résolument positif. Alors qu'Aprilia traverse une période de creux en termes de résultats, le pilote espagnol s'est présenté sur ce GP d'Indonésie en confiance, encouragé par les progrès obtenus par le constructeur italien lors du second Grand Prix qui s'est tenu à Misano, et le déroulé de l'épreuve asiatique l'a conforté en ce sens.

Vendredi, il s'est positionné dans le top 10, certes de justesse mais cela lui garantissait d'emblée une place sur les quatre premières lignes de la grille de départ. "Assez content et optimiste", il espérait accrocher l'une des six premières places et, à partir de là, s'installer dans le bon wagon. Les qualifications lui ont toutefois joué un mauvais tour, car indépendamment de sa performance, restée à la hauteur de ses attentes, ce sont les chutes de ses adversaires qui l'ont piégé, la sortie des drapeaux jaune lui ayant empêché de valider ses meilleurs tours.

Dès lors, ses espoirs étaient quelque peu compromis puisqu'il s'est retrouvé dixième sur la grille, une position qu'il a légèrement améliorée au départ du sprint et maintenue au départ de la course longue. Samedi, il est allé chercher la septième place à l'arrivée du sprint et, dimanche, il a tenu bon dans ce qui s'est avérée être une course à élimination, avec seulement 12 pilotes à l'arrivée. Il est passé sous le drapeau à damier à 11"3 du vainqueur (contre 15"4 au GP d'Émilie-Romagne) et sixième, emmenant le groupe de poursuivants dans lequel il avait eu l'avantage sur Fabio Quartararo et Brad Binder.

Après ce Grand Prix, le meilleur qu'il ait connu dernièrement et celui qui lui a rapporté le plus de points depuis Assen, en juin, Viñales s'est dit content de ce qu'il a livré, mais néanmoins pas pleinement satisfait. "Le fait est que ça a été une très bonne course. On peut être contents, mais pas satisfaits car avec le rythme que l'on avait, on aurait pu se battre pour le podium", a-t-il résumé à l'issue du week-end. lui qui a terminé à moins de six secondes de la troisième place.

"J'étais à l'aise en 1'31"0, 1'31"1… En poussant un peu, je faisais 1'30"8 ou 1'30"9, et c'était le rythme que je voyais devant. Alors je me suis dit 'Il ne faut manquer aucune séance d'essais'. En qualifications, il faut se placer sur la première ou la deuxième ligne, et il faut être là dès le premier tour."

Maverick Viñales n'a pas pu profiter de son time attack en qualifications. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales n'a pas eu besoin de longues analyses pour comprendre que c'est dans les qualifications que s'est envolée sa chance de profiter d'une course qui allait entraîner beaucoup d'abandons, dont ceux d'Enea Bastianini, Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio devant lui. "La Q2 m'a pénalisé pour le reste du week-end. J'ai pris deux drapeaux jaunes, je n'ai même pas pu faire un temps", regrettait-il.

"Mais je suis content", a repris le pilote espagnol, "car sur les sept dernières courses, c'est un week-end lors duquel on a avancé, et non reculé. Je suis satisfait du résultat. Il faut qu'on garde cette vitesse pour le Japon, parce qu'en regardant les temps d'aujourd'hui, on peut rêver grand."

"Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette vitesse", s'est félicité Viñales au micro du site officiel du MotoGP. "On s'est rattrapé à la deuxième course de Misano et ici, en Indonésie, on a affiché un super rythme. Maintenant, il faut qu'on assemble tout pour vivre un très bon week-end. Ce qu'il nous faut, en gros, c'est faire [de bonnes] qualifs. Il faut donc qu'on se concentre sur le Japon, où je pense qu'on pourra faire du très bon boulot à nouveau. C'est une piste que j'adore et où je peux faire un très bon week-end."

Avec les 13 points marqués à Mandalika, Maverick Viñales a conforté sa septième place au championnat, se détachant de son coéquipier Aleix Espargaró, pris dans une chute dès le départ dimanche, et se rapprochant de Brad Binder pour le deuxième week-end de suite. Onze points les séparent avant d'aller au Japon.