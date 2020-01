Viñales et Yamaha prolongent pour 2 ans !

Il avait déjà été le premier à lancer les hostilités il y a deux ans, et voici que Maverick Viñales enclenche à nouveau le marché des transferts à l'aube d'une saison qui s'annonce tout aussi mouvementée que celle de 2018 sur ce plan. Et le pilote espagnol met fin au suspense qui entourait son avenir, lui qui était en discussion avec Ducati pour un possible changement de camp à la fin de l'année : c'est finalement chez Yamaha qu'il prolongera l'aventure MotoGP.

Le contrat annoncé ce mardi porte sur deux saisons supplémentaires, garantissant à Maverick Viñales, 25 ans, de garder jusque fin 2022 sa place au sein de l'équipe officielle Yamaha, celle qu'il a rejointe en 2017. Ensemble, ils ont remporté six victoires, sur un total de 19 podiums, et le pilote espagnol s'est classé deux fois dans le trio de tête du championnat.

"Je suis extrêmement heureux, car j'ai le sentiment que je vais pouvoir garder ma propre équipe", commente Viñales, qui a vu son entourage technique évoluer en 2019 après deux premières années parfois conflictuelles aux côtés de Ramón Forcada. "Cette année sera ma deuxième avec mon équipe actuelle, et j'aurai ensuite encore deux autres années devant moi. Je suis vraiment excité ! Je pense que si l'on continue à travailler vraiment dur, on va dans la bonne direction."

Alors que tous les pilotes officiels seront en fin de contrat à la fin de cette saison, le #12 prend de l'avance sur ses adversaires en se garantissant une place de choix, celle qui avait selon lui sa priorité afin de miser sur la continuité. "Pour moi, il était très important de faire cette annonce avant que la saison ne débute, parce que je suis très motivé et je veux pouvoir me concentrer pleinement sur la saison 2020. Je ne veux pas passer trop de temps à penser à l'avenir", explique-t-il.

"Il n'y a aucune raison de ne pas rester chez Yamaha, car j'ai le sentiment d'y être en famille. Yamaha m'apporte un grand soutien, et comme je l'ai dit j'ai 'ma propre équipe' et c'est ce dont j'ai vraiment besoin. Il faut que l'on continue à travailler et que l'on soit très forts. Notre principal objectif est, comme toujours, d'être Champions du monde et d'essayer de ramener le numéro un chez Yamaha. Je vais faire de mon mieux. Il est clair que je vais donner tout ce que j'ai pour faire la fierté de mon équipe. Je voudrais remercier Yamaha de croire en moi. Ils m'apportent une grande confiance et je crois vraiment dans notre partenariat. Je pense que nous allons chacun grandir très vite et nous allons continuer à pousser."

