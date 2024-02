Yamaha compte sur la force du binôme Quartararo-Rins

Après deux ans et demi d'un passage compliqué de Franco Morbidelli dans l'équipe officielle Yamaha, c'est désormais Álex Rins qui devient voisin de stand de Fabio Quartararo. S'il est trop tôt pour juger de la réussite que sera ce nouveau binôme, à la direction de Yamaha on se félicite d'ores et déjà de l'atmosphère insufflée dans le garage, entre deux pilotes qui se connaissent et s'apprécient depuis l'enfance, et du potentiel que représente l'Espagnol compte tenu de son palmarès.

"Ce qui me satisfait, c'est qu'il y a instantanément eu une très bonne alchimie entre eux", observe Lin Jarvis, interrogé par le site officiel du MotoGP en marge de la présentation officielle de l'équipe, lundi. "Alors j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils allaient collaborer, qu'ils s'appréciaient, et ils ont la même mission. Ils comprennent qu'il faut qu'ils travaillent ensemble, avec nous, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour revenir."

"De toute évidence, Álex est l'un des pilotes les plus rapides en MotoGP. Il a été un peu inconstant par le passé, mais ces deux dernières saisons, il a gagné des courses, à la fois avec Suzuki et avec Honda. Fabio, on sait de quoi il est capable, sachant qu'il a déjà été champion en 2021. Je pense donc qu'ils forment un très bon binôme et ils sont lancés dans une mission, donc je suis très optimiste quant au fait qu'ils devraient bien travailler ensemble", affirme Lin Jarvis.

Bien qu'il n'ait jamais réussi à remporter de titre mondial jusqu'à présent, Álex Rins a été vice-Champion du monde Moto3 et Moto2 et troisième du championnat MotoGP en 2020. Surtout, il a la particularité d'avoir gagné avec Suzuki (cinq victoires entre 2019 et 2022) et avec Honda (une victoire en 2023, la seule de la marque). Avec une arrivée réussie chez Yamaha, il pourrait donc devenir donc le premier à gagner avec trois constructeurs différents, potentiellement au cours de trois saisons successives, une perspective qui met déjà des étoiles dans les yeux du management.

"Je crois vraiment que le line-up de cette année est très bon", s'enthousiasme Massimo Meregalli, directeur de l'équipe. "L'année dernière, il a été le seul à réussir à battre les Ducati [en dehors tout de même des Aprilia, ndlr]. Nous n'avons eu aucun doute à son sujet, notre choix n'a porté que sur lui. Nous avions commencé à discuter avec lui l'année précédente. Pour nous, il est très important d'avoir deux pilotes au même niveau, car en n'ayant qu'une équipe d'usine et pas de team satellite, nous avons plus de travail à faire par nous-mêmes, et avoir deux pilotes rapides va un peu nous aider."

Pour sa huitième saison en MotoGP, Álex Rins découvre la Yamaha. Photo de: Yamaha MotoGP

La première journée de l'Espagnol au guidon de la Yamaha s'est déroulée en novembre dernier. Ce test à Valence s'était, certes, déroulé dans un contexte peu favorable à la performance compte tenu de sa longue convalescence pour blessure, néanmoins l'encadrement de l'équipe avait déjà pu en tirer bénéfice.

"Au début, nous avons essayé de recueillir des informations de sa part, sur la base de son expérience précédente", se souvient Massimo Meregalli. "Il ne leur faut pas beaucoup de temps pour s'habituer à une nouvelle moto, alors les deux premiers runs étaient les plus importants. Ensuite, on ne lui a mis aucune pression et c'est lui qui a commencé à nous poser des questions pour s'adapter à la M1."

"Nous ne l'avions même pas forcé à essayer un time attack car il avait eu une très mauvaise blessure, avec une très longue pause pendant la saison sans pouvoir piloter la moto, et même s'il avait fait la dernière course à Valence, sa condition physique n'était pas à 100%. Nous voulions vraiment profiter au maximum de cette journée mais sans lui faire ressentir la moindre pression."

VIDÉO - Yamaha dévoile sa M1 2024

Deux mois plus tard, c'est un Álex Rins en bien meilleure forme qui a repris la piste, la semaine dernière à Sepang, en dépit des quelques séquelles qu'il conserve. Pour Massimo Meregalli, il s'est immédiatement comporté comme espéré. "J'ai été impressionné par les deux premières journées d'Álex", souligne le responsable italien.

"À Valence, en novembre, il n'était clairement pas en forme. La journée à Valence n'avait pas été idéale, mais la façon dont il a commencé ici et la manière dont il a ensuite continué à rouler et à travailler ont été une très bonne surprise pour nous. Ses commentaires, sa manière de travailler, le fait qu'il soit très calme et explique très bien les choses... C'était bien."

"Ce que nous espérons, et ce que j'espère vraiment moi aussi, c'est qu'ils vont travailler ensemble. On sait qu'au final, il faut toujours qu'ils se battent l'un l'autre, mais j'espère qu'ils vont se pousser mutuellement pour élever leur niveau et aussi pour nous aider à développer la moto."