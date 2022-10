Yamaha reconnaît une "erreur" dans les réglages de Quartararo

Charger le lecteur audio

Après dix jours de silence, Fabio Quartararo s'est enfin confié sur son Grand Prix de Thaïlande calamiteux ce jeudi, à la veille des premiers essais sur le circuit de Phillip Island. Le Champion du monde en titre a confirmé avoir été frappé par un problème de pression de pneu sur sa gomme avant sur piste humide, comme l'ensemble des représentants de Yamaha. Diego Gubellini, son chef mécanicien, a confirmé un mauvais réglage et a ainsi écarté toute responsabilité du pilote.

"En fait, j'ai fait une erreur dans la pression des pneus parce que sans données des essais, on s'est basés sur les références que l'on avait mais c'était clairement une erreur et cela a généré très peu d'adhérence", a expliqué l'Italien au site officiel du MotoGP. "Pour Fabio, il était impossible de rouler au niveau qu'il a normalement dans ces conditions."

"Cette année, il a fait de très bonnes séances et une très bonne course [en Indonésie] sous la pluie donc ça aurait pu être beaucoup mieux mais on a payé cher de n'avoir fait aucune séance dans ces conditions. C'était la raison principale."

Après son arrivée hors des points, Fabio Quartararo n'a pas voulu parler à la presse et a même mis du temps à discuter avec son équipe. Gubellini comprend cette attitude et estime que la volonté du Français était de préserver son équipe en évitant d'exprimer sa colère.

"Il était frustré parce qu'il sait qu'il aurait pu faire une bonne course, même sous la pluie, mais il n'a pas pu le faire à cause de la pression du pneu. Il était en colère, ce que je trouve tout à fait normal. Il se bat pour le titre et il ne voulait pas dire du mal de son équipe, parce qu'on travaille ensemble, on fait de notre mieux. Il a préféré ne pas se plaindre de l'équipe technique même s'il avait raison [de le penser]."

Yamaha a profité des derniers jours pour analyser la situation et apporter des correctifs. La pluie attendue vendredi à Phillip Island permettra à Gubellini de vérifier que l'équipe a désormais les bons réglages pour ces conditions : "Maintenant, avec plus de données, on analyse mieux la situation et on pourra éviter de reproduire ce problème. On a plus de connaissances pour gérer le pneu dans ces conditions et je suis assez confiant pour qu'on puisse être performants dans toutes les conditions."

"On a corrigé certains paramètres pour ajuster les réglages à ces conditions, même sans faire d'essais, donc je suis confiant", a-t-il ajouté.

Diego Gubellini affiche la même confiance quant aux chances de titre de Fabio Quartararo, même si Pecco Bagnaia a profité des déboires du pilote Yamaha en Thaïlande pour revenir à deux point et que la dynamique est de son côté depuis le début de l'été.

"Depuis le début de la saison, on se bat avec beaucoup de Ducati. En fait, sur le plan technique la situation n'est pas la meilleure mais Fabio a pu se battre à chaque course et ça me donne confiance pour les trois dernières courses. On a la possibilité de se battre, on a un super bon pilote qui peut en partie compenser le manque de vitesse, notamment, donc on verra. On est là, on se battra pour le titre jusqu'à la dernière course."