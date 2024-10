L'aileron avant de Ferrari, responsable de sa domination à Austin ?

Alors que ses plus proches rivaux, McLaren, Red Bull et Mercedes, ont tous apporté des évolutions sur le circuit d'Austin, la feuille de soumission officielle de la FIA, qui détaille les changements, n'a fait état d'aucune modification sur la voiture de Ferrari. Mais cela ne reflète pas la véritable approche de la Scuderia aux États-Unis, car les équipes peuvent apporter certaines modifications qui ne doivent pas nécessairement être déclarées.

L'article 19.1c) du règlement sportif de la F1, qui couvre les éléments dont les équipes doivent informer la FIA, indique que doivent être inclus "tous les composants et assemblages aérodynamiques et de carrosserie majeurs qui n'ont pas été utilisés lors d'une compétition ou d'un test TCC précédent et qui sont destinés à être utilisés lors de la compétition".

Charles Leclerc s'est imposé lors du Grand Prix des États-Unis, menant avec Carlos Sainz à un doublé Ferrari, le premier depuis la manche en Australie en début de saison. Durant le week-end, Frédéric Vasseur, directeur de l'équipe italienne, a répété à plusieurs reprises : "Ce n'est pas parce que nous ne déclarons rien que nous n'apportons rien. Nous devons être clairs sur le fait que les améliorations concernent la forme extérieure."

Ferrari n'a pas précisé ce qu'elle avait apporté de nouveau à Austin, mais des rumeurs ont évoqué la possibilité de nouvelles spécifications sur ses ailerons avant. Bien que ces derniers soient extérieurement identiques à ceux présentés pour la première fois à Singapour, plusieurs sources suggèrent que Ferrari a passé un certain temps depuis la dernière course à travailler sur ses ailerons, afin de mieux comprendre et de mieux exploiter l'élasticité de l'aérodynamique.

Dans une saison où un aileron avant plus flexible permet de mieux équilibrer une voiture, en aidant à résoudre les problèmes de sous-virage à basse vitesse et de survirage à haute vitesse des monoplaces actuelles, Ferrari a peut-être été trop prudent en début de saison.

Charles Leclerc (Ferrari) Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Alors qu'elle estimait en privé que certains dépassaient les limites de la flexibilité des ailerons, les récentes clarifications de la FIA sur l'encadrement de ce phénomène, ont ouvert la porte à Maranello pour qu'elle s'engage elle-même dans cette voie. Un aileron plus optimisé ne va pas nécessairement transformer une voiture, mais, dans une saison où les écarts entre les équipes sont si serrés, c'est un détail qui peut avoir un impact.

S'exprimant sur la valeur d'un bon aileron avant flexible après ce que nous avons vu à Austin, Vasseur a déclaré : "Il est clair que ce n'est pas une solution miracle, cela ne change pas la donne, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où chaque centième de seconde fait la différence. En qualifications, nous avions deux ou trois voitures derrière nous avec moins d'un dixième d'avance, et cela signifie que si ces détails ou un autre se jouent au centième de seconde, alors nous devons le faire."

Le nouveau design de l'aileron qui est apparu à Singapour est une évolution de son prédécesseur, avec de nombreuses caractéristiques de conception conservées, bien que plus réfléchies dans leur approche. En ce qui concerne les changements de conception de l'aileron, outre les modifications évidentes de la géométrie des volets, le design de la transition en forme de cuillère à partir du centre de l'aile principale a été modifié. Cela produira à son tour une réaction aérodynamique différente de celle de l'ensemble du nez.

Pendant ce temps, la section extérieure des volets a été redessinée pour s'accoupler avec la plaque d'extrémité. Ceci afin d'améliorer l'effet de vague généré et de modifier le sillage crée par l'ensemble roue-pneu arrière.

Les nouvelles extrémités des volets sont beaucoup plus arrondies (image de gauche, ci-dessus) et le métal de support qui avait été utilisé auparavant a été mis de côté, ce qui modifiera en conséquence leur comportement dynamique. Ferrari bénéficie sans aucun doute d'un aileron conçu pour mieux exploiter l'aéroélasticité, étant donné que la FIA a autorisé les solutions proposées par ses rivaux lors des dernières courses.