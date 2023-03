Alonso : Aston Martin finira par gagner une course en 2023

Charger le lecteur audio

Aston Martin est la bonne surprise de ce début de saison en Formule 1. Si Ferrari a pris l'avantage lors des deux séances qualificatives à Bahreïn et à Djeddah, c'est bien Fernando Alonso qui est monté sur la troisième marche du podium lors de ces premiers Grands Prix de l'année – non sans un scénario rocambolesque ce dimanche.

Dans les deux cas, le pilote Aston Martin a affiché le rythme de course le plus convaincant en dehors des Red Bull ; il sait qu'il en faudra bien davantage pour espérer remporter une victoire, mais a bon espoir que ce soit le cas d'ici la fin de la saison – notamment si les monoplaces au taureau rouge rencontrent des problèmes tels que celui qui a affecté Max Verstappen en Q2 en Arabie saoudite.

"Nous avons besoin qu'ils nous aident, mais ça finira par arriver, ils ne vont pas toujours pouvoir faire le doublé", affirme Alonso. "Un jour ce sera un arrêt au stand [qui posera problème], un jour ce sera une boîte de vitesses", ajoute-t-il, faisant référence à la défaillance de l'arbre de transmission de Verstappen. "Max l'a eu [en qualifications], et s'il l'avait eu [en course], il aurait été contraint à l'abandon. Alors il va y avoir des circuits où la fiabilité ou autre chose pourrait nous aider ; espérons que nous saisirons l'opportunité lors de ces courses-là."

Le double Champion du monde s'est par ailleurs réjoui d'un écart "un peu plus serré" entre Red Bull et Aston Martin à Djeddah : 21 secondes à l'arrivée (avec une intervention de la voiture de sécurité peu après le tiers de la course), contre 39 secondes précédemment. "À Bahreïn, s'ils attaquaient, ils étaient très loin devant. Ici, ils étaient devants. Ils étaient intouchables, assurément, mais c'était un peu plus serré. C'était donc bien."

"Nous avons mené la course, alors nous avons la première image d'une Aston Martin en tête du peloton de Formule 1 pendant deux tours. Espérons que ce ne sera pas la dernière." Rappelons que Sebastian Vettel avait déjà placé son bolide vert en tête des Grands Prix d'Azerbaïdjan 2021 et des États-Unis 2022.