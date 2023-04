Alonso gêné par un DRS récalcitrant à Bakou

Il y a quelques mois, la sixième place aurait été un excellent résultat pour Fernando Alonso. Mais après un début de saison marqué par trois podiums en autant de Grands Prix au volant d'une Aston Martin particulièrement performante, ce résultat lors des qualifications du GP d'Azerbaïdjan 2023 laisse un petit goût amer.

L'Espagnol a été battu à Bakou par les deux Ferrari, les deux Red Bull et la Mercedes de Lewis Hamilton, mais également par son matériel, puisqu'il a tout bonnement révélé que son DRS n'avait pas fonctionné correctement tout au long de ce vendredi. Un problème qui a également touché l'autre AMR23, pilotée par Lance Stroll et reléguée en neuvième place.

Êtes-vous satisfait après cette séance de qualifications ?

Oui, je pense que nous aurions pu être un peu plus performants. Nous avons eu quelques problèmes en EL1 et aussi en qualifications avec le DRS, ce qui nous a coûté quelques dixièmes. Vu les écarts, je pense que ça ferait une différence au niveau du classement. Néanmoins, nous ne sommes que vendredi. C'est un long week-end qui nous attend. Une autre séance de qualifications demain [le shootout], une autre course [le sprint] et ensuite la course de dimanche. Donc oui, il y aura beaucoup d'opportunités et j'espère que nous pourrons gagner quelques places.

Surpris par la vitesse de Ferrari aujourd'hui ?

Oui et non. À Djeddah, ils étaient également sur la première ligne (sic), mais Charles [Leclerc] a dû écoper d'une pénalité après le [problème] d'unité de puissance de Bahreïn. Donc oui, je pense qu'ils sont globalement rapides, mais ils n'ont pas eu de chance, avec la pénalité de Carlos et l'abandon de Charles en Australie. Je pense donc qu'ils sont rapides et ils l'ont montré aujourd'hui, mais nous essayons d'être plus constants qu'eux.

Et pour le shootout de demain matin ?

Je me sens bien. Ce sera stimulant de se réveiller demain en sachant que l'on montera dans la voiture et que l'on sera déjà en Q1. Il n'y aura donc pas d'échauffement, pas d'essais. Nous devons donc être prêts. Mais oui, j'aime bien ce défi.

Propos recueillis par Filip Cleeren