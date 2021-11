Fernando Alonso élu "Pilote du Jour" du GP du Qatar

Enfin ! Après une très longue attente de plus de sept années, Fernando Alonso a renoué avec le podium à l'occasion du tout premier Grand Prix du Qatar 2021 de Formule 1. L'Espagnol, qui a fait montre durant l'épreuve d'un excellent rythme, a profité des mauvais départs de Valtteri Bottas et Sergio Pérez pour se positionner comme un prétendant au top 5.

Plus tard en course, après notamment une belle passe d'armes avec le pilote Red Bull, la crevaison de Bottas et le coup stratégique de l'écurie autrichienne lui auront ouvert la voie vers le podium qu'il aura su maintenir avec un mélange de rythme, de gestion des pneus et d'une Virtual Safety Car qui l'ai aidé à contenir le retour du Mexicain.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Fernando Alonso - 28,6%

Sergio Pérez - 16,6%

Lewis Hamilton - 13,7%

Max Verstappen - 13,5%

Lando Norris - 5,6%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull) Émilie-Romagne Lando Norris (McLaren) Portugal Sergio Pérez (Red Bull) Espagne Lewis Hamilton (Mercedes) Monaco Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaïdjan Sebastian Vettel (Aston Martin) France Max Verstappen (Red Bull) Styrie Charles Leclerc (Ferrari) Autriche Lando Norris (McLaren) Grande-Bretagne Charles Leclerc (Ferrari) Hongrie Fernando Alonso (Alpine) Belgique Non attribué Pays-Bas Sergio Pérez (Red Bull) Italie Daniel Ricciardo (McLaren) Russie Lando Norris (McLaren) Turquie Carlos Sainz (Ferrari) États-Unis Max Verstappen (Red Bull) Mexico Sergio Pérez (Red Bull) São Paulo Lewis Hamilton (Mercedes) Qatar Fernando Alonso (Alpine)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)