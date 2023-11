AlphaTauri change de livrée jusqu'à la fin de la saison

Et de six à Las Vegas ! S'il fallait encore prouver que le nouveau Grand Prix américain inauguré ce week-end au calendrier prend une dimension toute particulière dans la communication des écuries, cette énième livrée spéciale dévoilée avant l'épreuve s'en charge à merveille.

Après Ferrari, Alpine, Williams, Red Bull et Alfa Romeo, c'est AlphaTauri qui a dévoilé des couleurs uniques pour prendre la piste dans les rues de la capitale mondiale du divertissement. L'AT04 pilotée par Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda arborera un motif rayé autour du capot moteur et des pontons, fruit d'une collaboration avec Brendan Monroe et sa collection Las Vegas Capsule.

À la différence des autres écuries qui ont choisi une livrée spéciale à Las Vegas, le cas d'AlphaTauri est plus particulier encore. L'équipe italienne précise en effet qu'elle conservera cette décoration jusqu'à la fin de la saison, et qu'elle sera donc à nouveau utilisée la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, manche finale du championnat.

La disparition du logo de la marque de prêt-à-porter de Red Bull, proéminent auparavant sur le capot moteur, assure la transition parfaite vers la nouvelle ère dans laquelle doit entrer la structure de Faenza en 2024. Après avoir fait l'objet de rumeurs de vente en début d'année, l'écurie a finalement été conservée par Red Bull mais avec des objectifs et un fonctionnement redéfinis, et une direction qui sera assurée par Laurent Mekies et Peter Bayer pour succéder à Franz Tost.

Surtout, l'identité va changer puisque l'on sait depuis plusieurs mois déjà que l'ex-Scuderia Toro Rosso changera une nouvelle fois de nom, sans que celui-ci ne soit officialisé à ce jour. En revanche, le duo de pilotes formé par Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda est confirmé depuis la fin du mois de septembre.

Côté piste, l'équipe vit une deuxième partie de saison rassurante après une entame très difficile. Le développement de l'AT04 a fini par porter ses fruits, permettant à AlphaTauri de quitter la dixième et dernière place du championnat constructeurs. Aujourd'hui huitième, l'écurie peut encore espérer déloger Williams de la septième place en cas de gros résultat à Las Vegas et Abu Dhabi, puisque sept unités séparent les deux écuries.