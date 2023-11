"Bonne énergie" et "dynamique" : Alpine se sent sur de bons rails

Nommé directeur sportif par intérim après la vague de départs et la réorganisation qui ont touché Alpine durant l'été, Julian Rouse observe une dynamique positive au sein de l'écurie malgré un long chemin qui reste toujours à parcourir.

N'ayant plus rien à jouer au championnat constructeurs, où la sixième place lui reviendra, l'équipe s'est concentrée ces dernières semaines sur l'amélioration de la partie opérationnelle et de l'exécution durant les week-ends de course. Ce qui s'est traduit par des résultats encourageants en piste malgré une monoplace aux limites évidentes.

"On sent qu'il y a une bonne énergie dans l'équipe", note Julian Rouse. "Et je pense que lors des derniers week-ends, on a fait du bon boulot en maximisant les choses à Austin. On a l'impression d'avoir une certaine constance tout au long des week-ends. Et oui, il y a encore du chemin à faire, il faut continuer à construire sur cette base et à comprendre ce que l'on peut faire pour continuer à progresser."

"On a clairement l'impression d'avoir fait des progrès en ce qui concerne la manière dont on fonctionne lors des Grands Prix, et comment on essaie d'optimiser les choses de façon cohérente. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, ce qui est passionnant."

"On cherche constamment à améliorer la voiture, c'est quelque chose de naturel", précise-t-il. "Et on continue simplement à élever notre niveau en matière d'attention aux détails dans tout ce qui va nous aider à aller de l'avant. On travaille dur sur ce genre de choses et c'est un défi qui nous plaît. On pense que les derniers week-ends ont été bénéfiques au niveau de l'approche. On va donc continuer dans cette voie."

Les propos de Julian Rouse font écho à ceux que répète depuis quelque temps maintenant Pierre Gasly, désormais plus à l'aise au sein de l'écurie et davantage convaincu par les manières de travailler mises en place durant la deuxième partie de saison. Le Français l'a d'ailleurs redit il y a quelques jours à Mexico, même s'il a échoué à la porte des points derrière son coéquipier Esteban Ocon.

"Je pense que l'on arrive à un stade où je sais qu'à la fin du week-end, on a en quelque sorte optimisé nos performances", explique-t-il. "On a des problèmes, on a des faiblesses évidentes que l'on sait ne pas pouvoir résoudre en piste. On a besoin de changements plus importants. Mais pour ce qui est de la manière dont on fonctionne et de l'optimisation de ce que l'on a, je pense que tout est bien géré. Oui, Il y a vraiment une dynamique."

