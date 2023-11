Aston Martin va piocher dans ses évolutions à Interlagos

Grande surprise de la première moitié de la saison 2023, Aston Martin est aujourd'hui dans une situation beaucoup plus préoccupante. Respectivement dépossédé des troisième et quatrième places du championnat constructeurs par Ferrari et McLaren, la structure de Silverstone n'a inscrit que 19 points sur les cinq derniers rendez-vous, tout en enchaînant les déconvenues en qualifications.

Une évolution a pourtant été apportée au Grand Prix des États-Unis pour insuffler un nouvel élan à Aston Martin mais celle-ci ne semble pas remplir sa mission, au point d'avoir convaincu Fernando Alonso de se tourner d'ores et déjà vers 2024.

Trois Grands Prix doivent encore être disputés cette année, dont l'épreuve de São Paulo ce week-end. Le format sprint y est appliqué, ce qui ne laisse aux équipes qu'une seule séance d'essais libres d'une heure pour valider les réglages, figés dès le vendredi après-midi. De ce fait, Alonso s'attend à ce qu'Aston s'arrête sur une "combinaison" d'anciennes et nouvelles pièces inspirant confiance avant les qualifications.

"Nous avons évidemment beaucoup de données des deux dernières courses et nous avons un peu expérimenté avec la voiture, les réglages et les packages", a précisé le double Champion du monde. "Je pense que nous avons maintenant une idée claire, de meilleures conclusions après les deux courses, de ce qui fonctionne mieux dans le package sur certains circuits et dans certains virages."

"Ici [au Brésil], parce qu'il y a un sprint, nous allons essayer de nous engager sur quelque chose dès les EL1 et de nous y tenir, et ce sera le meilleur package pour ce circuit."

La situation n'est cependant pas désespérée dans le camp vert puisque, en dépit d'un départ depuis la voie des stands, Lance Stroll a été en mesure d'inscrire les six points de la septième place à Austin. L'on peut donc se demander si les maux d'Aston Martin peuvent être résolus par une meilleure mise au point des deux AMR23 avant le gel du parc fermé.

Alonso estime quant à lui que la situation n'est pas si simple. "Ces voitures sont très complexes, il y a donc une combinaison de facteurs", a-t-il répondu. "L'un d'eux est l'optimisation des réglages pour chaque circuit, ensuite le rythme en qualifications est extrêmement important avec une grille très serrée en ce moment."

"Si vous vous lancez à l'avant du train de voitures, vous pouvez suivre ce rythme. Si vous partez derrière, le trafic nuit à l'appui, aux pneus, aux températures, à toutes ces choses. Ce sont des petits détails qui peuvent faire une grande différence. C'est peut-être pourquoi nous ne sommes pas particulièrement préoccupés ou paniqués, parce que nous savons que le rythme est là, comme nous l'avons vu à Austin. Nous ne mettons pas tout bout à bout lors des week-ends dernièrement mais j'espère que nous aurons une nouvelle chance au Brésil."