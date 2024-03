Bearman touché par un message de Vettel pour ses débuts en F1

À l'âge de 18 ans, Oliver Bearman a été propulsé en Formule 1 dans la précipitation générale en raison du forfait de Carlos Sainz en plein week-end du Grand Prix d'Arabie saoudite. Ainsi, le membre de la Ferrari Driver Academy et représentant de Prema en Formule 2 n'a eu qu'une seule séance d'essais pour se familiariser avec la SF-24 avant de prendre part aux qualifications et à la course.

Toutefois, le Britannique a rendu une excellente copie pour son premier grand examen, en décrochant les points de la septième place et en devançant quelques grands noms britanniques sur la ligne d'arrivée comme Lando Norris et Lewis Hamilton.

Le jeune rookie a révélé avoir reçu de nombreux messages d'encouragement tout au long du week-end. Parmi eux, celui de son idole Sebastian Vettel, quadruple Champion du monde avec Red Bull mais aussi pilote Ferrari de 2015 à 2020, a été le plus marquant.

"J'ai reçu beaucoup de messages de félicitations et aussi me souhaitant bonne chance avant la course. Mon message préféré est celui de Sebastian Vettel. Je suis un grand fan de lui depuis ses débuts. Je supportais toujours Seb jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Alors, recevoir un message de sa part était vraiment spécial. Savoir qu'il me regardait a mis un peu de pression, mais c'était une bonne pression", a-t-il commenté.

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a également pris contact avec Bearman : "Il m'a envoyé un message très gentil après la course, ce qui m'a fait très plaisir. Lewis [Hamilton] m'a également serré dans ses bras après la course. C'était bien qu'il salue ma course en quelque sorte. C'était un moment de fierté pour moi."

Outre les performances incomparables des monoplaces, Bearman s'est dit surpris par l'intensité du monde de la Formule 1, qui demande un grand dévouement. "Je pense que ce qui m'a le plus surpris dans un week-end de F1, c'est son haut niveau administratif : il y a tellement d'activités médias et tellement plus de choses techniques que ce que nous avons en F2", a-t-il ajouté. "Pour une course démarrant à 20 heures, j'étais déjà sur la piste à l'heure du déjeuner pour me préparer. Les journées sont très, très longues, pleines de travail. C'était une surprise, mais une bonne surprise."

Avec Matt Kew