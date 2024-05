Bottas est sûr à "99%" d'être en F1 l'année prochaine

Avec la signature de Nico Hülkenberg chez Stake F1 pour 2025, et dernièrement la prolongation d'Alexander Albon chez Williams, les baquets libres se remplissent à l'approche de la mi-saison. Chez Audi, seul le deuxième volant de l'écurie est toujours vacant, ce qui ne fait pas les affaires des pilotes Stake actuels, Zhou Guanyu et Valtteri Bottas, puisqu'un seul d'entre eux pourra éventuellement prolonger, au mieux.

Le Finlandais a déclaré toujours être en discussion avec la marque allemande, qui ne prendra pas de décision rapidement selon lui, mais il ne cache pas assurer ses arrières en élargissant le champ de ses discussions.

"Les discussions se poursuivent, évidemment", explique Bottas dans le carré des interviews à Imola. "Je ne pense pas que l'équipe prendra de décision très rapidement, mais il est évident que nous restons en contact. Nous travaillons dessus, [mon entourage] en coulisse aussi. Voilà où nous en sommes. Donc, rien de nouveau depuis Miami, [c'est] toujours la même situation."

"Lorsque vous êtes sur le marché, disons que vous regardez toujours autour de vous. Ainsi, depuis un certain temps, il y a eu différentes directions, pas une seule, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une seule option. C'est ainsi que les choses se passent. Les discussions se poursuivent dans différentes directions."

En tout cas, le pilote de 34 ans engagé en F1 depuis 2013 et ses débuts avec Williams, est fermement déterminé à continuer à long terme dans la discipline reine du sport automobile. Il aimerait donc s'engager pour plusieurs années avec sa prochaine écurie, lui qui pense toujours pouvoir performer comme il se doit.

"[J'aimerais un contrat] à long terme, parce que je ne me contenterais pas d'une année ou d'être en F1 juste pour le fun", continue le Finlandais. "J'ai besoin d'un projet à long terme avec des objectifs clairs qui respectent ce que je peux faire et ce que je peux apporter. C'est vraiment l'essentiel."

"Évidemment, plus la voiture est rapide, mieux c'est. Mais le plus important c'est d'avoir cette sécurité pour les années à venir afin que nous puissions travailler ensemble pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés."

Néanmoins, Bottas souhaiterait régler cette histoire de contrat "avant les vacances d'août", estimant qu'après la pause estivale "il serait trop tard pour une saison comme celle-ci".

Valtteri Bottas et son ancien ingénieur de course Alex Chan. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Interrogé sur son futur en Formule 1, le Finlandais a affirmé qu'il serait bien là en 2025, tout en jouant un tout petit peu la carte de la sécurité : "Eh bien, dans ce sport, on n'est jamais sûr de rien et je n'ai toujours pas signé de contrat, je ne peux donc pas dire 100%. Je dirais plutôt 99%."

Depuis son arrivée chez Sauber en 2022, Valtteri Bottas est un nouvel homme. Nous l'avons vu se décoincer un peu, même parfois un peu trop, montrant son sens de l'humour et sa personnalité décalée aux fans. Néanmoins, ce côté excentrique pourrait éventuellement lui porter préjudice dans un sport où les équipes portent une importance capitale à l'image médiatique de leurs pilotes. Ainsi, pour une place en F1, Bottas serait prêt à sacrifier beaucoup... même son mulet.

"Je suis sûr que ce serait le bon compromis", déclare le pilote Stake au sujet de l'éventualité de revenir à une image un peu plus professionnelle à la demande de son équipe. "Vous savez, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise et je connais ce genre de choses. Je peux y faire face. Mais l'essentiel, comme je l'ai déjà dit, c'est que l'équipe respecte qui je suis et ce que je peux apporter. Mais je suis sûr qu'il est toujours possible de trouver un terrain d'entente."

Propos recueillis par Oleg Karpov et Haydn Cobb