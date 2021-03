Le caractère d'Alonso ne fait pas peur à Alpine

De retour en Formule 1 chez Alpine à 39 ans, Fernando Alonso n'a certainement pas la réputation d'être le pilote le plus facile à gérer du plateau. De sa relation fratricide avec Lewis Hamilton chez McLaren au "moteur de GP2 !" adressé à Honda sur ses terres, le double Champion du monde a parfois causé des mots de tête à ses dirigeants.

Cependant, au sein de l'écurie tricolore, on n'est pas inquiet pour autant. Lorsqu'il est demandé à Davide Brivio, nouveau directeur de la compétition chez Alpine F1 Team, si un pilote comme Alonso est difficile à gérer, l'Italien répond : "Non, je ne pense pas. Nous avons commencé à discuter et il m'a l'air d'être un mec très normal, juste extrêmement motivé, motivé à trouver et faire tout ce qui est nécessaire pour tirer le meilleur de la voiture et de l'équipe."

"Il revient, et il ne revient pas que pour conduire une voiture. Il revient pour obtenir de bons résultats, pour avoir de la satisfaction, et oui, il est assez exigeant, mais c'est ce que j'aime. Nous avons besoin de ce genre de pilote qui a vraiment envie de tout faire au maximum. Ce genre d'attitude et d'approche est bienvenu, et bien sûr, nous devrons travailler ensemble au mieux afin d'exploiter ses capacités et son potentiel."

La hiérarchie entre Alonso et son coéquipier Esteban Ocon est en tout cas très claire, lorsqu'il est demandé au PDG d'Alpine, Laurent Rossi, s'il y aura un pilote numéro 1 et un numéro 2. "Ça n'existe pas", rétorque Rossi. "Je ne crois pas que ça existe dans beaucoup d'équipes, en tout cas pas dans la nôtre. Les pilotes doivent être aussi rapides que possible et vont clairement se pousser dans leurs retranchements mutuels. C'est de la compétition saine, et c'est tout. Il n'y a pas de consignes et pas de pilote numéro 1."

Ocon, lui, est ravi de l'arrivée d'Alonso à Enstone, évoquant sa "très bonne relation" avec lui et son "immense respect" pour son palmarès. Le Français est toutefois conscient qu'il va devoir faire ses preuves, après avoir été nettement dominé par Daniel Ricciardo l'an dernier, même si l'écart entre les deux pilotes s'est réduit en fin de saison.

Lorsqu'il lui est demandé si Alonso est encore plus redoutable que Ricciardo, Ocon répond : "On verra. Fernando est double Champion du monde. Ce sera la première fois que je travaille aux côtés d'un Champion du monde, donc ce sera intéressant. Je m'attends à ce que Fernando soit prêt. Il a fait beaucoup d'essais l'an dernier, et avec son expérience et tout ce qu'il a fait au fil des années, je pense qu'il sera au rendez-vous dès la première course. Je suis certain qu'il sera un adversaire redoutable."

