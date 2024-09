Cinq choses à retenir du premier week-end d'Antonelli en F1

Il est juste de dire que le premier week-end officiel en Formule 1 de Kimi Antonelli a été l'un de ceux dont on se souviendra pendant des années, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. En l'espace de 24 heures, il a connu un début d'essais fulgurant, une sortie de piste, puis a été officiellement annoncé comme pilote Mercedes pour 2025. Voici ce que nous avons appris à Monza.

La différence entre les essais libres et les qualifications

La sortie de piste d'Antonelli en EL1 à Monza. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonelli est passé de héros à zéro dans les premières minutes des EL1 à Monza, en se plaçant brièvement en tête des chronos avant de sortir de piste dans la Parabolique (ou Curva Alboreto). Ses premières minutes au volant de la W15 ont laissé les dirigeants de Mercedes stupéfaits, Toto Wolff estimant qu'il avait été plus dur de le ralentir que de le faire accélérer. Seulement, finir dans les barrières lors d'une séance d'essais n'était pas une bonne chose.

La plus grande leçon à tirer de Monza est peut-être que le jeune Italien doit mieux modérer son approche à l'avenir. Après l'annonce de la titularisation d'Antonelli aux côtés de George Russell l'année prochaine, Toto Wolff et son protégé ont tous les deux admis qu'il était essentiel de savoir quand attaquer et quand laisser de la marge lors des week-ends de course.

"On ne peut pas rendre quelqu'un rapide", a déclaré Wolff. "Alors c'est à nous d'essayer d'aider à conditionner Kimi au fait que chaque tour n'a pas besoin d'être comme ça. Le directeur technique James Allison a dit que lorsqu'il [Antonelli] s'est lancé dans le premier tour, lors du premier freinage dans la chicane, il avait déjà les deux pneus gauche dans l'herbe ! Nous devons donc discuter de la différence entre les essais libres et les qualifications..."

Antonelli n'a pas hésité à reconnaître que cette approche de la première séance d'essais libres, qui consistait à être à fond dès le départ, était mauvaise.

"J'ai appris que je ne pouvais pas me lancer à fond dans la recherche de la limite tout de suite, surtout avec le recul", a-t-il déclaré. "La piste était très glissante. L'adhérence était un peu plus faible que prévu. Alors oui, je pense que j'ai trop forcé. Bien sûr, j'ai encore beaucoup à apprendre, à savoir comment gérer un week-end de course complet. Et je pense qu'hier [vendredi] en a été la preuve !"

Son erreur n'a pas entamé l'amour que lui porte Mercedes

George Russell, Toto Wolff et Kimi Antonelli à Monza. Photo de: Mercedes AMG

Certaines personnalités du paddock ont affirmé qu'elles auraient été furieuses si un rookie avait détruit une voiture comme Antonelli lors d'une séance d'EL1. De son côté, Mercedes a préféré adopter l'approche du "verre à moitié plein". C'est pourquoi elle s'est concentrée sur la vitesse dont il a fait preuve avant l'accident, tout en gardant à l'esprit que cette bévue sera prise en compte et ne se reproduira pas.

"Kimi a appris de manière très, très dure", explique Wolff. "Je pense que ce moment a dû être très dur et a affecté George [Russell] pour sa journée et son week-end, mais parfois, il faut que ça pique, et alors ça colle."

Présent également lors de la conférence de presse, son futur coéquipier George Russell a déclaré que l'un des enseignements tirés de l'observation d'Antonelli est qu'il ne fait aucun doute qu'il est très rapide.

"Quand je repense à mes 18 ans, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je pense qu'en tant que pilote, on a la vitesse ou on ne l'a pas, et je suis convaincu que Kimi a la vitesse. Je pense que tout le monde va faire des erreurs dans son parcours et ça fait partie de la vie et de ce sport."

Mercedes acceptera d'autres erreurs

Kimi Antonelli s'installe dans son baquet à Monza. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Un accident comme celui d'Antonelli lors des essais à Monza est la dernière chose qu'une équipe souhaite de la part d'un débutant. En effet, si un autre rookie avait été à la place du jeune Italien, il est probable qu'il n'aurait pas été réinvité. Bien qu'elle ait reconnu qu'il s'agissait d'une leçon importante, Mercedes ne cache pas que ce ne sera probablement pas la dernière fois qu'Antonelli commettra une erreur.

Cependant, cela fait partie du processus par lequel chaque débutant doit passer, le vieil adage étant que si les jeunes pilotes n'ont pas d'accident, c'est qu'ils n'attaquent pas assez fort. Les erreurs d'Antonelli seront très médiatisées, car il court pour une équipe qui devrait se battre aux avant-postes, mais Wolff a suggéré de manière intéressante qu'il avait appris une leçon en attendant trop longtemps pour promouvoir Russell de Williams à Mercedes.

"George a peut-être été trop longtemps chez Williams. Il a commis certaines erreurs chez eux qui n'étaient pas si visibles", a-t-il déclaré. "Maintenant, nous avons accéléré les choses pour Kimi. Les erreurs seront plus visibles parce qu'il est dans une Mercedes, mais nous sommes absolument prêts pour cet investissement."

Antonelli et Russell sont l'avenir de Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Photo par : Mercedes AMG

Mercedes a fait un effort délibéré pour afficher une harmonie complète au sein de l'équipe à Monza, puisque Russell a été impliqué à chaque étape de l'annonce d'Antonelli. Il a été cité avant l'Italien dans le communiqué de presse officiel, et s'est assis à ses côtés et à ceux de Wolff lors des conférences de presse. Le directeur de l'équipe n'a pas hésité à s'exprimer sur le fait qu'il pense avoir trouvé les deux pilotes qu'il souhaite voir mener l'équipe à long terme.

"Je suis très fier d'être assis avec ces deux-là", a-t-il déclaré. "L'espèce rare des pilotes de course capables de gagner année après année, championnat après championnat, n'existe pas très souvent."

Mais malgré l'amour pour les pilotes, en lisant entre les lignes de ce que Wolff dit, il y a toujours un désir de voir comment l'alchimie se produit entre eux avant de penser à de futurs contrats au-delà de 2025.

"Ces deux-là sont l'avenir", a déclaré Wolff. "Ils ont été et seront des pilotes Mercedes, et c'est pourquoi nous avons des contrats avec George et Kimi qui durent beaucoup plus longtemps et qui sont très compliqués en termes d'options, etc. Mais, comme nous l'avons fait par le passé, nous avons toujours eu des contrats très courts avec chacun des pilotes, même avec Lewis [Hamilton] la dernière fois. C'était un contrat de 1+1. Et c'est, d'une certaine manière, ainsi que l'équipe a fonctionné."

"Je pense que le plus important est de voir comment George et Kimi s'intègrent, et je ne vois aucune raison à ce stade de ne pas leur donner la foi et la confiance nécessaires pour aller de l'avant. Ce que cela signifie pour les termes est quelque chose dont nous discuterons entre nous, mais nous n'aurions pas opté pour la ligne avec ces deux-là si nous n'étions pas convaincus à 100% qu'ils sont le meilleur choix pour Mercedes."

Antonelli est agressif sur la piste mais humble en dehors

Kimi Antonelli en conférence de presse à Monza. Photo de: Mercedes AMG

Les dix minutes de roulage d'Antonelli lors des essais, alliées à ce que nous avons vu de lui en Formule 2 cette saison, montrent qu'il n'a pas peur d'aller au bout des choses. Mais s'il y a un point avec lequel il a eu un peu de mal lors de son apparition samedi, c'est la réponse à une question pour se décrire, à la fois sur sa personnalité et son style de conduite : "Eh bien, à propos de moi... Je suis quelqu'un de très empathique, et sur la piste, j'ai un style de pilotage assez agressif..."

C'est à Wolff qu'il revient d'intervenir, en déclarant que toute personne qui parle d'elle-même a souvent l'air d'un idiot. Mais il a donné son point de vue sur le type de personnalité que l'on peut attendre du jeune pilote italien.

"Que dire de Kimi ?", a déclaré Wolff. "Des antécédents familiaux parfaits. Son père sait tout ce qu'il faut savoir sur la course automobile. Une mère merveilleuse qui l'a toujours soutenu. Je pense que l'on peut reconnaître un modèle avec les pères qui comprennent la course et donnent le bon soutien et le bon bâton, et la mère qui essaie d'être la plus gentille dans la relation. Le talent brut qu'il possède est indéniable, et il s'agit d'une capacité que l'on ne peut pas entraîner. Comme je l'ai déjà dit, il est plus facile de calmer quelqu'un en termes d'agressivité que l'inverse..."