Découvrez le circuit de Hanoï avec F1 2020

Le tout premier Grand Prix du Vietnam de F1 aurait dû avoir lieu du 3 au 5 avril dernier. Las, comme les neuf autres manches qui devaient démarrer la saison 2020, l'épreuve a été reportée à une date pour le moment inconnue en raison de la pandémie de COVID-19. Alors que certaines courses ont d'ores et déjà été purement et simplement annulées, celle de Hanoï demeure en position d'être maintenue cette saison, les éléments en possession de Motorsport.com laissant entendre qu'une date en novembre est en effet envisagée.

Quoi qu'il en soit, le circuit tracé dans la capitale vietnamienne s'inscrit dans la tendance récente qui vise à proposer des pistes urbaines avec tous les pièges qu'elles amènent, notamment la proximité des murs, mais qui font la part belle à d'importantes vitesses de pointe entre des sections techniques.

Faute d'avoir pu découvrir la piste réelle en avril dernier, Codemasters offre un aperçu intéressant par le truchement de photos et surtout de sa dernière vidéo issues du jeu F1 2020, qui sortira le 10 juillet prochain. Cette dernière met en scène un tour réalisé par Charles Leclerc et sa Ferrari SF1000. Le circuit ne manque pas de rappeler, à bien des égards, des portions de Sotchi et de Bakou, deux pistes au calendrier depuis 2014 et 2016 respectivement, mais également du tracé urbain de Valence, qui fut utilisé par la discipline reine entre 2008 et 2012.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une image à l'autre.