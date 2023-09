EL3 - Sainz double la mise avant les qualifications

Avant de s'attaquer aux qualifications, pour lesquelles la FIA a pris des mesures exceptionnelles afin de combattre le trafic et éliminer les situations dangereuses, les pilotes devaient encore prendre part à une ultime séance d'essais libres d'une heure. Malgré quelques nuages, le soleil illuminait le circuit de Monza, avec une température de 26°C dans l'air et 39°C sur la piste au coup d'envoi des EL3.

Les pneus tendres et mediums étaient les plus populaires lors des premières minutes, bien qu'Aston Martin ait fait les choses différemment en envoyant Fernando Alonso et Lance Stroll en piste avec des gommes dures. Max Verstappen s'est rapidement hissé au premier rang avec un temps de 1'21"838 (pneus tendres), qui a ensuite été amélioré en 1'21"687 quelques instants plus tard.

Leader en début de séance, Sergio Pérez s'est chargé de verrouiller les deux premières places pour Red Bull. Et il a fallu attendre une nouvelle tentative de Lewis Hamilton et Carlos Sainz pour voir les deux hommes remonter respectivement aux troisième et quatrième positions. En dépit de composés similaires, le septuple Champion du monde comptait un débours de six dixièmes sur Verstappen.

Alonso s'est démarqué avec le sixième chrono provisoire en gommes dures (+1"003). Kevin Magnussen, leader chez les hommes en mediums, n'était quant à lui que douzième, à une seconde et demie.

En raison de l'allocation pneumatique alternative, qui fait passer le nombre de trains de pneus alloués dans le week-end de 13 à 11, la chasse aux chronos a été limitée et la priorité a davantage été accordée aux longs relais avec un même jeu de gommes.

L'on a tout de même vu Magnussen se placer derrière les Red Bull (+0"571) après avoir chaussé les tendres et Alexander Albon frapper fort en séparant les RB19... avec des mediums ! Le pilote Williams accusait tout de même quatre dixièmes de retard sur Verstappen.

À un quart d'heure de la fin de séance, les Mercedes ont renversé la hiérarchie. Discrets jusqu'alors, Hamilton et son coéquipier George Russell se sont emparés respectivement des première et troisième places avec les pneus tendres. Le septuple Champion du monde a signé un 1'21"453. Mais presque immédiatement, Verstappen a repris son dû en abaissé la référence à 1'20"998. À la radio, Hamilton ne savait pas comment combler ce déficit de près de cinq dixièmes.

L'on semblait se diriger vers un meilleur temps de Verstappen, or Ferrari avait encore son mot à dire. Sainz a bondi en première place dans les dernières minutes avec un temps de 1'20"912. Plus rapide dans les portions de haute vitesse, la SF-23 perdait cependant du temps en virage. Derrière le duo Sainz-Verstappen, l'on retrouvait Hamilton, Leclerc, Alonso, Russell, Magnussen, Hülkenberg, Albon et Pérez. À noter qu'Albon a établi sa référence personnelle avec les pneus durs, contre les tendres pour le reste du top 10.

Grand Prix d'Italie - Essais Libres 3