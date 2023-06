Ferrari s'apprête à adopter des pontons type Red Bull

Ferrari devrait utiliser dès ce week-end au Grand Prix d'Espagne des pontons inspirés du concept de Red Bull. L'écurie italienne mène un développement intense sur sa SF-23 dans le but de combler l'écart avec les avant-postes et a déjà introduit une série d'évolutions à Miami puis à Monaco. À Barcelone, les nouveautés concerneraient plus particulièrement les pontons de la monoplace.

Depuis l'an passé, la Scuderia est restée fidèle à sa philosophie en la matière mais le choix aurait été fait d'adopter un concept similaire à celui développé par Red Bull. Cette décision, consécutive à la domination exercée par l'écurie autrichienne depuis le début de la saison, permettrait également d'obtenir des réponses sur la meilleure voie à suivre.

Ces nouveaux pontons pourraient ne pas être une copie à l'identique de ceux de Red Bull mais devraient largement s'en inspirer et marquer un changement de direction visible dans le développement mené à Maranello. Les ingénieurs Ferrari pourraient être arrivés à la conclusion que la forte dégradation pneumatique subie en course est davantage liée à un problème aérodynamique plutôt qu'à des réglages.

Si la Ferrari devrait donc apparaître sous un nouveau jour à Barcelone vendredi, lors des premiers essais libres, Charles Leclerc reste toutefois très mesuré quant à l'incidence de ces changements à court terme. "Franchement, on n'attend pas de gros miracles", a-t-il prévenu ce jeudi dans le paddock. "À partir de maintenant, on souhaite essayer d'apporter de petites évolutions à chaque course. Celle-ci devrait aller dans le bon sens. Mais je ne pense pas qu'il y aura un énorme changement."

"Pour l'instant, on a une voiture extrêmement performante en qualifications, sur un tour avec des pneus neufs, et on sait exactement comment piloter la voiture", a-t-il ajouté. "Mais dès que l'on sort un peu de ces conditions, la voiture perd beaucoup d'appui aérodynamique. On a donc beaucoup travaillé sur ce point avec cette nouvelle voiture. Ça devait nous aider, pas à gagner tant de performance mais au moins à être un peu plus constants tout au long du week-end. J'espère que ça nous aidera à obtenir un meilleur résultat le dimanche."

Avec Jonathan Noble