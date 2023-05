Ferrari : "On va commencer à apporter des évolutions à Miami"

Charles Leclerc a signé la première pole position de Ferrari cette saison au Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais a été impuissant en course face à des Red Bull bien plus rapides, alors que la Scuderia se résignait à économiser ses gommes. Leclerc a quand même décroché le podium derrière Sergio Pérez et Max Verstappen, mais ses 21 secondes de retard montrent le terrain que doit rattraper la Scuderia en rythme de course.

D'après le directeur d'équipe Frédéric Vasseur, le programme d'évolutions portera ses fruits ce week-end au Grand Prix de Miami, avec d'autres nouveautés plus mineures prévues pour les courses européennes suivantes : "Nous allons commencer à apporter des évolutions sur la voiture à partir de Miami et pour les Grands Prix suivants, et on verra comment la voiture réagit aux évolutions. Les évolutions, c'est une chose ; pouvoir en extraire tout le potentiel en est une autre."

En ce qui concerne le déficit actuel de la SF-23 : "Comprendre si c'est d'origine mécanique ou aéro, c'est une autre histoire. Ce qui est évident pour l'instant, c'est que nous manquons de constance, et c'est un peu vrai ce week-end. Mais sur l'ensemble du tour, des virages et de la course, la voiture était bien plus constante ce week-end, et nous allons dans la bonne direction."

Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari

L'une des priorités à Maranello est de savoir comment Red Bull est parvenu à obtenir un tel avantage avec son DRS, si bien que les pilotes au taureau ont doublé les Ferrari avec une aisance déconcertante, quand d'autres peinaient à dépasser dans la zone DRS raccourcie de la ligne droite des stands.

"Clairement, l'une des forces de la Red Bull à ce jour est l'effet du DRS", confirme Vasseur. "Il nous faut comprendre ce qu'ils font, et nous nous y attelons. Nous avons rattrapé une partie de l'écart par rapport à l'an dernier – car c'était déjà le cas l'an dernier – mais il nous reste encore une énorme marge d'amélioration."

Vasseur souligne que le nouveau format de week-end sprint incluant seulement une heure d'essais libres encourage les écuries à apporter moins d'évolutions simultanées et à repenser sur quel type de circuit le faire : avec si peu d'essais libres, il est bien plus dur pour les écuries de véritablement maîtriser leurs nouvelles pièces. Ne serait-ce que tirer le maximum du package existant est presque fantaisiste.

Ce nouveau format a été durement subi par Alpine lorsque des problèmes de fiabilité ont fait complètement dérailler le week-end de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon, alors que l'écurie apportait ses premières évolutions majeures. McLaren a également peiné à tirer le meilleur de ses très attendues nouvelles pièces.

"Avec ce format de week-end, il est difficile d'obtenir le potentiel que je crois présent. Il est difficile avec ce format d'introduire une évolution sur la voiture, mais c'est pareil pour tout le monde et ça fait partie du jeu. Il est vrai que nous allons devoir prendre ça en compte dans l'approche pour les prochains Grands Prix. Monaco n'est pas le meilleur endroit pour améliorer la voiture, alors nous apporterons de petites évolutions. Ce format pousse les équipes à apporter de petites évolutions et pas un gros package", conclut Vasseur.