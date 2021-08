Gasly s'attend à d'autres "courses folles" en 2021

Pierre Gasly a tiré parti de plusieurs courses au déroulement inhabituel pour monter trois fois sur le podium dans sa carrière, d'abord au Grand Prix du Brésil 2019, puis évidemment pour sa victoire au GP d'Italie 2020, et enfin lors du GP d'Azerbaïdjan cette saison. En Hongrie, le week-end dernier, il s'est qualifié cinquième mais a été contraint à un passage par l'échappatoire du virage 1 en raison du carambolage provoqué par Valtteri Bottas.

Le Français est tout de même parvenu à remonter au sixième rang, qui s'est changé en cinquième place une fois Sebastian Vettel disqualifié, et a réussi à s'offrir grâce à un arrêt en fin de course le point du meilleur tour. Toutefois, il était forcément frustré face à un résultat en deçà des opportunités offertes par une course où Esteban Ocon s'est imposé au volant d'une Alpine.

"Il y avait de bonnes opportunités à Bakou, et nous étions là pour les saisir avec le podium", a-t-il déclaré. "[En Hongrie], malheureusement, nous n'avons pas eu de chance, et nous n'étions pas là pour prendre les points, mais je m'attends à d'autres courses folles."

"Nous voyons une bataille très serrée en haut du classement du championnat, des conditions folles, et il y aura d'autres opportunités. C'est donc sur cela que nous devons nous concentrer. Certains ont eu plus de chance que d'autres, par rapport à ce qui s'est passé au départ, mais après cela, ils ont fait une très bonne course pour garder la tête [jusqu'à la fin], et vous devez être là quand il y a des opportunités."

Gasly était d'autant plus frustré que sa très bonne position en qualifications l'a placé dans la zone de danger au départ, alors que ceux qui étaient derrière lui en sont quasiment tous sortis indemnes. "Je ne sais pas quoi dire, sauf que Valtteri a merdé et a mis hors course les six premières voitures. Heureusement, nous n'avons pas subi de dommages, par rapport à Max [Verstappen], Lando [Norris] ou Sergio [Pérez], mais l'objectif était de se qualifier devant le milieu de peloton, pour être dans la meilleure position possible pour la course, et c'est ce que nous avons fait."

"Et à la fin, dans cette situation, je pense [qu'en qualifications] nous avons presque surperformé en nous qualifiant devant la Ferrari et la McLaren, et il aurait été préférable d'être à notre position et légèrement plus à l'arrière pour profiter de cette situation. Mais on ne sait jamais quand ces choses-là peuvent arriver, mais c'est juste dommage. Dès le premier virage, nous étions dernier, et sur une telle piste, il est extrêmement difficile de remonter."

"Je crois donc que nous avons eu une très bonne journée pour tout de même terminer P6, nous avons réussi à obtenir le meilleur tour, mais en regardant le podium, c'est décevant, parce que je pense qu'il y avait plus à faire si nous avions été un peu plus chanceux au départ."

Et concernant la pénalité de cinq positions sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique infligée à Bottas, il a déclaré : "Tout le monde fait des erreurs, je fais des erreurs, Lewis fait des erreurs, mais nous sommes tous payés pour courir, c'est notre travail, et si vous faites une erreur et qu'elle implique trois, quatre ou cinq voitures comme celle-ci, évidemment vous devez être puni."

"En fin de compte, ça ne va pas nous redonner plus de points, c'est fait, je pense que nous devons regarder les points positifs. Évidemment, je suis assez déçu, mais je pense quand même qu'en regardant objectivement les statistiques de dernier à P6 avec l'arrêt le plus rapide, c'était bien, c'est ce que nous allons essayer de retenir."