Häkkinen : Un avenir "hautement improbable" pour Pérez chez Red Bull

En fin de contrat à l'issue de la saison 2024, Sergio Pérez va devoir faire des miracles pour conserver son baquet chez Red Bull, tant sa place semble menacée. Le Mexicain croit naturellement en ses chances de redresser la barre, mais ses difficultés rencontrées l'an passé et la domination écrasante qu'il a subie face à Max Verstappen alimentent le scepticisme.

Coéquipier du Néerlandais ces trois dernières saisons, Sergio Pérez a tout de même permis à Red Bull de réaliser ce que l'écurie n'avait encore jamais fait auparavant, à savoir un doublé au championnat pilotes. Longtemps, l'équilibre a également semblé satisfaire ses dirigeants, laissant toute latitude à Max Verstappen pour exprimer son talent.

L'avenir de Pérez est-il chez Red Bull ? Je pense que c'est hautement improbable.

Interrogé sur ce que doit faire l'écurie de Milton Keynes avec son duo de pilotes, Mika Häkkinen juge désormais cet équilibre beaucoup plus précaire.

"Dans ce cas de figure, Pérez est plus lent que Max, c'est très clair", explique le double Champion du monde auprès de son partenaire Unibet. "Si le coéquipier le plus lent accepte la situation, qu'il est capable de communiquer clairement avec l'équipe et les médias, qu'il est capable de développer la voiture, qu'il est motivé et qu'il peut rester à trois ou quatre dixièmes du plus rapide, alors je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est une bonne situation."

"Mais si le coéquipier commence à se plaindre, que l'équipe l'accuse de ne pas lui donner une bonne voiture, qu'il n'est pas motivé et que les résultats fluctuent beaucoup, alors ce n'est pas bon pour l'équipe. L'écurie doit alors commencer à faire des changements."

C'est justement ce stade qu'aurait atteint Red Bull selon le Finlandais. Tout en rappelant les enjeux également économiques, il prédit ainsi que la page Sergio Pérez chez Red Bull se tournera inéluctablement dans quelques mois.

"Je sais que c'est important pour Red Bull d'avoir un pilote mexicain", remarque Mika Häkkinen. "Le Mexique représente un grand marché et ça a un effet sur certaines choses. Mais au bout du compte, on est là pour courir et obtenir de bons résultats, et développer la voiture plus vite. On ne peut pas s'appuyer sur un seul pilote. Il faut avoir deux pilotes à un certain niveau pour développer la voiture. L'avenir de Pérez est-il chez Red Bull ? Je pense que c'est hautement improbable."