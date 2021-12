Hamilton : La F1 est dans une "zone de danger" à Djeddah

Les caractéristiques de haute vitesse du circuit de Djeddah, avec des virages en aveugle et une piste étroite menant au dernier virage, font que les pilotes qui effectuent des tours à fond ne peuvent voir les voitures plus lentes qui les précèdent qu'au tout dernier moment. Avec des écarts de vitesse considérables entre les F1 qui attendent un espace libre pour démarrer leur tentative et celles qui bouclent un tour, une petite erreur de calcul peut entraîner un gros accident.

Le septuple Champion du monde Lewis Hamilton a déclaré que la situation était loin d'être idéale, lui-même ayant été surpris par le trafic à plusieurs reprises. "C'est assurément bien pire que beaucoup de circuits sur lesquels nous nous rendons : c'est 'Monaco-esque'", a-t-il déclaré. "Avec la vitesse d'arrivée sur les autres voitures, ça devient vraiment une zone de danger."

Lando Norris, de McLaren, pense que, les pilotes étant incapables de gérer eux-mêmes la situation du trafic parce qu'ils ne peuvent pas voir à travers les murs, la porte est ouverte à du "chaos" lors des qualifications. "Le trafic va être vraiment compliqué parce que tout le monde va vite. Ce n'est pas que quelqu'un fasse quelque chose de mal, c'est juste que vous ne pouvez pas voir à la sortie d'un virage."

"Bien sûr, mes ingénieurs essaient de me donner des informations à ce sujet, qu'il y a cinq voitures qui attendent devant et des choses comme ça, mais vous avez aussi tout le monde qui vous dépasse, donc ils vont aller devant ; et puis vous vous retrouvez avec huit voitures qui font la queue au dernier virage. Ce sera probablement le chaos, comme toujours, mais peut-être ici plus qu'ailleurs, ce ne sera pas une bonne chose. Mais ça fait partie du jeu. Nous verrons ce que nous pouvons faire."

Lewis Hamilton lors des essais libres du GP d'Arabie saoudite

Malgré les inquiétudes concernant le trafic, Hamilton a déclaré que le circuit était impressionnant en termes de défi proposé et de vitesse. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la piste, il a répondu : "Rapide. Incroyablement rapide. C'est vraiment incroyablement rapide et il y a beaucoup d'adhérence aussi. Mais vraiment agréable. Une fois que vous avez le rythme, c'est une belle piste."

Norris a ajouté que la nature rapide du tracé saoudien faisait que le niveau de concentration était beaucoup plus élevé qu'il ne le serait à Monaco. "C'est un circuit très délicat : nous avons besoin de beaucoup de concentration, parce que c'est aussi très rapide. Sur un circuit urbain comme Monaco, sur une grande partie du circuit vous devez beaucoup vous concentrer, mais une portion est aussi très lente, donc vous pouvez vous détendre un peu. Et c'est un peu plus facile de juger où se trouve le mur et ainsi de suite."

"Alors qu'ici, tout est à haute vitesse, donc juger la distance par rapport aux murs est beaucoup plus délicat. Ça rend la concentration beaucoup plus compliquée. Ça va être difficile en course, surtout, mais c'est un circuit amusant : surtout le premier secteur. Avec les barrières et le flow de toute la section, c'est très amusant."