Hamilton : L'hémorragie continue après la perte d'une 2e place "facile"

Parti quatrième et arrivé à la même position, Lewis Hamilton n'a pas connu une course idéale. Si le Britannique avait fait l'essentiel en reprenant la seconde position avant les arrêts au stand puis en portant son avantage sur Valtteri Bottas à quasiment 10 secondes, les choses ont ensuite empiré.

Le septuple Champion du monde a subi des dégâts sur la partie arrière gauche de sa voiture qui ont eu pour conséquence de priver d'une partie de son appui et de déséquilibrer la Mercedes, la rendant à la fois plus survireuse et surtout bien plus vorace avec ses pneus. L'effet des dégâts s'est amplifié par la suite jusqu'à qu'il soit impossible pour le Britannique de retenir son équipier et Lando Norris. Une fois rentré après être retombé au quatrième rang, les problèmes étaient si importants qu'il était même impossible de tenter de jouer le meilleur tour.

Ce nouveau mauvais résultat, qui contraste avec la victoire sans peine de Max Verstappen, creuse encore plus l'écart entre les deux hommes au championnat. Désormais, ce sont 32 points, soit plus d'une victoire, qui séparent les deux rivaux. "J'ai déjà dit avant la course qu'il serait bien sûr très difficile de battre Max", a déclaré Hamilton.

"Mais évidemment, c'est frustrant de perdre autant d'appui sur l'arrière de la voiture et de ne pas être capable de conserver la deuxième place. Beaucoup de points perdus aujourd'hui. J'aurais pu être deuxième. J'étais deuxième quand tout d'un coup, ça a cassé."

"Ça aurait été une deuxième place facile, globalement. Mais évidemment, je n'ai pas pu rattraper les gars devant. Je n'allais pas plus sur les vibreurs que d'autres, donc je ne sais pas du tout où ça s'est passé. Mais il y avait beaucoup de dégâts."

Plus globalement, l'hémorragie entamée au GP de Monaco se poursuit pour Hamilton qui ne parvient plus à gagner ou, au moins, à prendre des points à Verstappen, le Néerlandais bénéficiant désormais clairement de la meilleure monoplace du plateau.

"Nous avons beaucoup de travail à faire", a ajouté Hamilton. "Nous avons besoin de tous les bras disponibles, et je sais qu'ils le sont déjà. Et [Red Bull] a apporté beaucoup d'améliorations au cours de ces dernières courses, et nous n'en avons apporté aucune. Donc nous devons en apporter, trouver le plus de performance possible, sinon les résultats seront le plus souvent les mêmes."

partages