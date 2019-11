Avec les progrès de Honda, Hamilton s'attend à une lutte à 3 en 2020

Mercedes a remporté, pour la sixième saison consécutive, les deux titres mondiaux mis en jeu. Dans le même temps, Ferrari s'est rapidement effondré en début d'exercice avant de retrouver performance et stabilité après la trêve estivale pour signer trois succès et la saison de transition de Red Bull Racing avec Honda a pour le moment débouché sur trois victoires également, avec un niveau de performance inconstant mais qui semble depuis quelques courses se stabiliser au niveau des leaders.

Et la victoire de la Red Bull à moteur Honda au Brésil ainsi que les performances démontrées en termes de puissance et de vitesse de pointe des monoplaces propulsées par la marque japonaise laissent penser à Lewis Hamilton que l'écurie autrichienne sera en lice pour la couronne mondiale en 2020. "Le Honda a évidemment fait de gros progrès et il est super de voir un autre constructeur aussi fort qu'ils le sont aujourd'hui. Cela veut dire qu'avec un peu de chance, l'année prochaine nous allons avoir une véritable bataille à trois et c'est super pour la Formule 1."

Si Max Verstappen a, depuis le début de la saison, fait preuve de modération concernant les ambitions de Red Bull-Honda pour l'avenir, il a été enthousiasmé par les progrès du constructeur japonais, qui lui ont permis de réaliser sa meilleure saison en F1 jusqu'ici. Au Japon, le motoriste nippon a signé son premier doublé en course depuis le Grand Prix du Japon 1991. "On me rappelle toujours les stats", a expliqué Verstappen. "La dernière fois qu'il y a eu pole ici au Brésil, c'était en 1991. Je pense que c'est un bon moment pour commencer à retrouver ces choses. Nous continuons de nous appuyer sur les résultats des années 1990. Je pense que Honda est assurément sur une très bonne voie. Au fil de la saison, ils ont grandement progressé donc j'en suis très heureux."

Le Grand Prix du Brésil a principalement été animé, avant la fin de course, par le duel pour la première place entre Hamilton et Verstappen, et ensuite par des duels entre le sextuple Champion et Pierre Gasly et Alexander Albon. Une situation qui devrait être appelée à se répéter à l'avenir. Le Britannique le sait et s'y prépare : "C'est inévitable que les jeunes arrivent. Il y a souvent une vague de jeunes talents qui réussissent à arriver en Formule 1. Je pense que la F1 a beaucoup de sang neuf avec beaucoup de potentiel et ils sont vraiment le futur de la discipline."

"Par chance, je sens qu'en dépit du nombre [d'années] qui est un petit peu plus élevé [pour moi], je suis encore capable de me battre avec ces gars. Donc je suis excité pour l'avenir, pour courir avec ces gars et si nous pouvons faire que ces équipes sont plus proches, alors nous allons voir de superbes batailles comme [au Brésil] et je pense que ça sera une excellente chose."