Hamilton : "C'est le pire début de saison que j'ai jamais connu"

Éliminé dès la Q2 samedi à Melbourne, Lewis Hamilton était bien décidé à se montrer offensif en course au Grand Prix d'Australie. C'est à ce titre que le pilote Mercedes a fait le choix osé des pneus tendres pour son premier relais. Auteur d'un début d'épreuve solide, il n'a toutefois pas pu combattre, à cause d'une défaillance de son unité de puissance survenue avec fracas après 15 tours.

Un gros résultat semblait hors de portée, mais cet abandon vient tout de même aggraver un bilan comptable bien maigre pour le septuple Champion du monde. Il ne compte que huit petites unités en trois Grands Prix, pointant à une bien anonyme neuvième position au championnat.

"C'est le pire début de saison que j'ai jamais connu", concède-t-il d'ailleurs, lui qui déplorait déjà la veille de se démener pour la troisième année consécutive au volant d'une monoplace inconstante. La situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui est à ses yeux "assurément" plus mauvaise encore que celle de 2022 et 2023. "Et je crois que c'est pire que 2009", ajoute-t-il.

Pourtant, le début de course sur l'Albert Park laissait entrevoir quelques possibilités : "Je pense que c'était bien. J'avais des pneus tendres neufs parce que je ne suis pas allé en Q3, et j'ai pris le dessus sur certains pilotes. Le rythme était correct. Il n'y avait rien d'incroyable mais j'étais en train de revenir, j'étais légèrement plus rapide que les voitures devant moi. Et puis le moteur a lâché".

Nous allons rebondir, nous allons finir par y arriver.

Lewis Hamilton a été trahi par son moteur à Melbourne. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Malgré ce nouveau revers, et en dépit de la cinquième place maintenant occupée par Mercedes au championnat constructeurs derrière Aston Martin, Lewis Hamilton promet une fois encore de ne pas baisser les bras.

"Étonnamment, je me sens plutôt bien", assure-t-il. "J'essaie simplement de relativiser. Ça pourrait être bien pire. Je suis vraiment content d'être ici, j'ai vraiment apprécié mon séjour en Australie. J'aime toujours autant travailler avec l'équipe. Bien sûr, j'aimerais me battre pour des victoires et terminer les courses. Ce n'est jamais un super sentiment quand on vient ici et qu'on ne fait même pas la moitié de la course."

"Mais ce que je sais, c'est que nous allons rebondir, nous allons finir par y arriver. Il faut juste que nous continuions à faire des efforts. C'est facile de se laisser emporter par le moment présent et de se concentrer sur une seule chose. Mais il faut se concentrer sur la situation dans son ensemble. Il faut aussi se rendre compte que l'on ne peut pas tout contrôler. C'est le fait de ne pas avoir le contrôle qui frustre. Je ne suis pas content, mais ça ne m'empêchera pas de passer une excellente journée demain."