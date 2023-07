Wolff : Mercedes doit "améliorer la communication" avec ses pilotes

Mercedes semblait bien parti pour obtenir un bon résultat lors du shootout du Grand Prix de Belgique. En effet, Lewis Hamilton s'était montré le plus rapide après les premiers tours de piste en SQ3. Mais ses espoirs de transformer cette dynamique en une première place sur la grille de la course sprint ont été anéantis après que son coéquipier et lui ont buté l'un sur l'autre dans le premier secteur.

Le septuple Champion du monde a entamé son dernier tour juste derrière George Russell, qui s'est loupé au virage de La Source et a manqué de vitesse dans la montée de l'Eau Rouge, ce qui a eu pour effet de gâcher les tours des deux pilotes de la firme à l'étoile. Après coup, alors que leur incident laissait la porte ouverte à leurs rivaux pour s'emparer de bonnes positions sur la grille de départ, les deux pilotes ont admis que leur séance avait été loin d'être idéale.

Lire aussi : Russell et Hamilton se sont gênés : shootout raté pour Mercedes

Revenant sur les bévues commises par son écurie, qui font suite à des erreurs de communication similaires lors des séances qualificatives des Grands Prix d'Espagne et d'Autriche, Toto Wolff a déclaré que l'équipe avait des progrès à faire. "Quand vous voyez que [Hamilton] était en tête du peloton avant le dernier tour, c'est clairement un problème pour nous tous", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas seulement qu'il a raté la pole ou la première ligne, mais c'est que l'équipe l'a ratée, et c'est notre problème à tous. C'est vraiment un processus constant de développement et d'apprentissage. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé et les discussions qui en ont découlé, nous avons fait un pas en avant pour corriger la situation. Mais cela fait plusieurs fois que nous trébuchons et nous devons encore améliorer notre performance".

Les deux pilotes Mercedes ont expliqué que l'incident a été déclenché par le fait qu'ils n'avaient pas reçu les informations nécessaires sur le temps qu'il leur restait pour terminer leur tour de préparation alors que le chrono s'approchait de la fin de la SQ3.

George Russell a précisé : "Le message indiquait que nous étions très proches de la ligne, et que nous devions nous frayer un chemin pour boucler le tour." De son côté, Hamilton a ajouté : "Je pense que la communication a été un peu défaillante. Nous sommes arrivés au dernier virage, il y avait environ sept voitures, et George et moi avons été amenés à croire que nous n'avions plus de temps."

Le directeur de Mercedes pense que c'est le dialogue entre le muret des stands et les pilotes qui est à l'origine du problème. "Je pense qu'entre les pilotes et les interactions avec l'équipe, nous avons besoin d'intensifier notre travail. Dans ces moments où il s'agit de franchir la ligne, dans des conditions difficiles, nous devons faire preuve de précision. Très vite, on peut avoir l'air très bon et très intelligent, puis très mauvais. Pour vous donner un exemple, si nos deux pilotes ne s'étaient pas gênés comme ils l'ont fait, Max aurait raté le dernier tour. Cela dit, ce n'est pas sur ce pilote qu'il faut se concentrer, mais sur nous-mêmes. Lewis était en pole provisoire le tour précédent et a fini septième. Donc, cela ne doit pas se reproduire", a conclu Wolff.