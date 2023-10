Hamilton : Même absent, Wolff assiste à toutes les réunions

L'an passé, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, avait manqué les Grands Prix du Japon et du Brésil, en partie dans le but de déléguer ses responsabilités sur le terrain à d'autres figures de l'écurie. Cette année, son absence au Japon et au Qatar est liée à une opération du genou.

Toutefois, l'absence n'est en réalité que physique puisque depuis son domicile, l'Autrichien demeure en contact quasi permanent avec ce qui se passe au circuit, comme l'a expliqué Lewis Hamilton lui-même en réponse à une question de Motorsport.com : "Toto est présent à chaque réunion".

"J'ai vu quelqu'un écrire l'autre jour qu'il avait dû téléphoner ou quelque chose comme ça lors de la dernière course [une référence à des bruits de couloir sur une éventuelle intervention de Wolff dans les consignes de fin de course à Suzuka, ndlr], c'est de la foutaise. Toto, même s'il n'est pas là en personne et qu'il est évidemment abattu de ne pas pouvoir être là, prend part à toutes les réunions."

"Il s'est connecté à la réunion d'aujourd'hui, il se connectera à la réunion de demain matin, il sera à la réunion de l'après-midi, il est dans les communications tout comme les gars à l'usine sont dans les comms pour la stratégie tout au long du week-end. Il fait toujours partie à 100% [de tout], mais il n'est pas physiquement présent dans le pays. Et il assiste à ces réunions, il parle dans toutes ces réunions comme il le fait lorsqu'il est présent."

Lewis Hamilton lors de la reconnaissance du circuit de Losail.

Pour Hamilton, qu'importe la raison, Wolff a en quelque sorte gagné le droit de ne pas être présent physiquement à chaque épreuve avec Mercedes au vu de son travail et de ses succès : "Il a travaillé incroyablement dur pour mettre en place cette équipe et lui permettre d'être là où elle est aujourd'hui. Et il devrait pouvoir avoir des week-ends libres sans problème. C'est le patron. Si j'étais le propriétaire de l'équipe, je prendrais certainement mes week-ends !"

"Non pas qu'il prenne son week-end. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il en a le droit s'il le souhaite, mais [en ce moment] c'est parce qu'il est en convalescence. Et je lui dis simplement que nous allons pousser. Et je lui dis toujours, 'ne t'inquiète pas, tu as mis en place une super équipe, nous allons essayer de te rendre fier ce week-end'."

Hamilton s'est également confié sur l'influence que pouvait avoir Wolff auprès de lui dans sa vie personnelle. "Toto et moi sommes en contact chaque semaine, tout le temps. Nous sommes de bons amis, de très, très bons amis, des équipiers. Nous parlons donc beaucoup de voitures. Quand je suis à la maison, nous passons du temps ensemble, nous déjeunons ensemble."

"J'essaie toujours d'apprendre, Toto est un homme d'affaires et il me soutient toujours énormément. Vous allez voir que certaines choses vont changer dans les mois à venir, au moins jusqu'à l'année prochaine."

"Mais je pense que vous avez déjà vu mes progrès, il y a joué un rôle énorme, il a été ouvert d'esprit et m'a permis d'être qui je suis. Et ensemble, nous avons débloqué tellement de choses. Je pense que nous avons fait beaucoup plus que n'importe quel autre partenariat dans ce sport, à de nombreux niveaux."

