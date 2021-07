Hamilton et Mercedes lancent Ignite, leur association caritative

Fruit du rapport de la Commission Hamilton, la nouvelle association Ignite de Lewis Hamilton et Mercedes assurera une meilleure diversité dans l'industrie du sport automobile. Financée par les deux parties, elle travaillera en étroite collaboration avec Mission 44, la fondation personnelle du septuple Champion du monde.

"Mercedes soutient depuis longtemps mon souhait de rendre le sport automobile plus diversifié et inclusif", a commenté Lewis Hamilton. "Je suis ravi que, grâce à Ignite, nous puissions officiellement travailler ensemble pour y parvenir. Une équipe diversifiée n'est pas seulement plus performante, c'est aussi l'approche moralement correcte pour toute industrie."

"Les conclusions de la Commission Hamilton nous ont fournis une base fantastique pour commencer notre travail, et je suis convaincu qu'Ignite entraînera un vrai changement dans le sport automobile. Pendant 15 ans, j'ai été l'un des rares membres noirs de la Formule 1, et je suis fier que mon travail avec Mercedes puisse changer cela pour le mieux."

Toto Wolff, directeur de l'écurie appartenant à la marque à l'étoile, a ajouté : "Je suis ravi qu'aujourd'hui, nous puissions enfin parler de nos plans pour Ignite. Depuis que nous avons annoncé notre intention de créer un projet avec Lewis au début de l'année, beaucoup de travail et de discussions ont eu lieu en coulisses pour affiner nos objectifs et nos missions."

"Rendre le sport automobile plus ouvert et devenir une équipe plus inclusive sont des valeurs fondamentales et, avec le soutien total de Mercedes-Benz, nous nous engageons à avoir un impact positif sur la société et à construire une plateforme à partir de laquelle les générations futures pourront en profiter. Ignite complétera le programme Accelerate 25 de notre équipe et, grâce à ces plateformes, nous espérons voir beaucoup plus de talents issus de groupes sous-représentés rejoindre notre équipe et faire carrière dans le sport automobile au sens large."

"Ignite travaillera sur un certain nombre de projets, et s'efforcera notamment de pousser les étudiants noirs vers les matières STEM [science, technologie, ingénierie et mathématiques, ndlr], tout en offrant un soutien financier aux étudiants talentueux et motivés qui souhaitent faire carrière dans le sport automobile mais qui n'en ont pas les moyens."