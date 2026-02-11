Le flou perdure chez Ferrari : qui sera l'ingénieur de Lewis Hamilton ?
Lewis Hamilton travaille à Bahreïn avec Carlos Santi, l'ancien ingénieur de course de Kimi Räikönen, mais il s'agit d'une situation provisoire.
Alors que les essais de Bahreïn ont débuté ce mercredi sur le circuit de Sakhir, Lewis Hamilton n'a toujours pas d'ingénieur de course définitivement attitré pour la saison à venir. Pour sa deuxième campagne sous les couleurs de Ferrari, le septuple champion du monde est en quête d'un nouveau binôme, alors que la collaboration avec Riccardo Adami en 2025 n'a pas fonctionné.
À la mi-janvier, l'écurie italienne a indiqué que son pilote vedette allait changer d'ingénieur de course, annonçant la mutation de Riccardo Adami vers de nouvelles fonctions auprès de la Scuderia Ferrari Driver Academy et du programme d'essais TPC consacré aux monoplaces des années précédentes. Lewis Hamilton a confirmé qu'il avait été acteur de cette séparation, sans minimiser la difficulté de ce choix.
"C'était évidemment une décision très difficile à prendre", reconnaît le Britannique dans le paddock de Bahreïn. "Je suis vraiment reconnaissant pour tous les efforts qu'il a consentis l'an dernier, et pour sa patience. Vous savez, c'était une année difficile pour nous tous."
Sauf que depuis, aucune solution définitive n'a encore été trouvée. Lors des essais privés de Barcelone, il y a deux semaines, Lewis Hamilton était assisté de Bryan Bozzi. Ce dernier restera cette saison l'ingénieur de course de Charles Leclerc, mais officiait pour les deux pilotes en Catalogne.
Cette semaine, à Bahreïn, Carlos Santi a pris le relais auprès de la voiture frappée du numéro 44. L'Italien est un fidèle de l'ingénierie de Maranello et a été l'ingénieur de course de Kimi Räikkönen par le passé, mais Lewis Hamilton évoque sa présence comme une solution temporaire, "seulement pour quelques courses". C'est donc ce tandem qui devrait débuter l'année, sans que l'on sache s'il sera reconduit, ni pour combien de temps.
"En début de saison, il va falloir changer à nouveau, travailler avec quelqu'un de nouveau, c'est ce à quoi il faut s'attendre", laisse tout de même entendre Lewis Hamilton. "L'idéal serait de commencer la saison avec des personnes avec qui vous avez fait plusieurs saisons et qui ont traversé les bons comme les mauvais moments. Mais pour l'instant, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est une situation qui m'affecte aussi, j'essaie de faire de mon mieux, et nous essayons de faire de notre mieux."
