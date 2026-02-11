Hamilton : "Aucun fan ne va comprendre" la gestion de l'énergie
Lewis Hamilton juge la gestion de l'énergie des F1 2026 "ridiculement complexe" à comprendre pour le public.
Plutôt emballé par ses premières impressions au volant à Barcelone, Lewis Hamilton a le même sentiment à l'issue de sa première matinée d'essais à Bahreïn. Le pilote Ferrari continue de prendre ses marques avec cette nouvelle génération de monoplaces, tout en se montrant mesuré et encore prudent, mais il apprécie ce qui en ressort.
En revanche, la nouveauté autour de la gestion de l'énergie émerge déjà selon lui comme un défaut pour le public, qui pourraient se retrouvé perdu devant une telle "complexité".
En 2026, la part de puissance électrique du moteur des F1 s'approchera des 50%, avec l'apparition également de modes "recharge" et "boost" à déployer sur l'ensemble d'un tour pour gérer l'énergie. Le mode "overtake" qui remplace le DRS sera lui aussi basé sur cette gestion de la puissance, avec un surplus délivré sous condition.
"Je pense qu'aucun fan ne va comprendre", prédit déjà Lewis Hamilton quant à la gestion de l'énergie. "C'est tellement complexe, c'est ridiculement complexe. J'ai eu sept réunions en une journée, et ils nous l'expliquent en détail. Je ne sais pas, c'est comme s'il nous fallait un diplôme pour tout comprendre entièrement."
"En termes de gestion, je dirais que c'est assez simple. Peut-être qu'en configuration course, ce sera différent, comme vous pouvez le voir. Mais il y a aussi un système qui peut automatiquement, une fois que vous avez terminé un tour, apprendre la manière dont vous pilotez."
"Mais, disons par exemple que vous bloquez les roues et tirez tout droit, en raison de la distance supplémentaire, cela affecte cet algorithme. Donc nous essayons simplement de tout maîtriser et de comprendre. Mais tout le monde est dans le même bateau."
Trop tôt pour parler de style
Lewis Hamilton au volant de la Ferrari SF-26 à Bahreïn.
Mercredi matin, Lewis Hamilton a parcouru 52 tours du circuit de Sakhir et signé un chrono à une seconde pile de la première référence de la semaine, établie par Max Verstappen. Sur la question des sensations, le Britannique avance encore à pas feutrés, d'autant que les conditions de piste sont encore différentes. Impossible encore d'affirmer avec certitude que la SF-26 correspond davantage à son style de pilotage.
"Avec la voiture de base que nous avons, nous essayons encore de tester beaucoup de choses différentes", insiste-t-il. "Nous essayons toujours de trouver la fenêtre dans laquelle elle aime fonctionner, comment optimiser les pneus, comment optimiser le package aérodynamique ici, la hauteur de caisse, l'équilibre mécanique, toutes ces différentes choses."
"Donc je ne peux pas et je ne vais pas vous le dire maintenant. Ce n'était pas génial en piste aujourd'hui avec le vent, beaucoup de rafales. C'est très difficile à piloter, mais c'est la même chose pour tout le monde et c'est le premier jour ici."
