Les crashs de Vettel ne sont "pas normaux", selon Krack

C'est un début de saison véritablement cauchemardesque pour Sebastian Vettel. Après avoir manqué les deux premières manches de la saison à cause du COVID, le quadruple Champion du monde a dû batailler avec une Aston Martin peu performante. En manque de repères, l'Allemand a tapé les murs à deux reprises (lors de la troisième séance d'essais libres et en course), alors qu'il avait impérativement besoin de boucler le plus de tours possibles pour rattraper son retard sur ses concurrents. Au soir de l'épreuve, le pilote affirmait que le scénario de son week-end ne "pouvait pas être pire".

Cependant, son patron Mike Krack, arrivé cet hiver en remplacement d'Otmar Szafnauer, estime que ces accidents ne sont pas dus à son absence des premières manches. Selon lui, l'équipe doit assumer la responsabilité du comportement de la voiture, qui se montre capricieuse et imprévisible. "Tout d'abord, je suis heureux que Seb aille bien après tous ces accidents."

"Mais je pense que si quelqu'un comme lui, un quadruple Champion du monde, a ce genre de problèmes sur un week-end, cela n'a rien à voir avec le manque de roulage, d'autant qu'il a piloté la voiture", explique le Luxembourgeois, en référence aux essais hivernaux où Vettel était au volant de l'AMR22. "C'est quelque chose que nous devons absolument regarder, quelle voiture nous lui donnons, quel retour il fait depuis la voiture. Car vous serez d'accord avec moi, le voir autant sortir de piste ce week-end n'est pas normal. Et je ne pense pas que ce soit lié à son absence des deux premières courses. Il a gagné plusieurs fois à Melbourne. Il sait où il est. Il a fait quelques essais avec la voiture. Ce serait trop simple de dire : 'Ah, il n'était pas là pendant deux week-ends'. Avec un pilote de sa trempe, il faut vraiment vérifier les outils que nous lui donnons."

Le patron de l'écurie est également au courant de ses difficultés et connaît leurs origines. Après trois Grands Prix, Aston Martin est dernier au classement des constructeurs et est la seule écurie à ne pas avoir marqué de points, une première à ce stade depuis 2009 pour la structure basée à Silverstone.

"En F1, si vous n'êtes pas performant, c'est normalement assez facile de savoir pourquoi", estime Krack. "Pour le moment, les raisons pour lesquelles certaines équipes performent et d'autres non sont liées à l'aérodynamisme et au poids des voitures. Donc pendant que nous faisons des progrès sur le poids, nous avons du mal par rapport à l'aérodynamisme. C'est quelque chose sur lequel nous devons nous focaliser. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais les explications des performances viennent normalement de ce domaine, et nous ne faisons pas exception."

"Puis tout devient beaucoup plus compliqué. Les choses deviennent plus faciles quand l'aérodynamisme est meilleur. Les pilotes sont heureux, les résultats sont meilleurs, tout devient plus simple. Dans le cas contraire, vous doutez de tout", poursuit l'ancien directeur de la section sportive de BMW.

Interrogé sur une éventuelle mauvaise direction prise pour le développement de la voiture, Krack répond : "Je crois qu'il y a eu une décision sur un concept à un moment, sur comment exploiter la voiture. Et vous voyez les problèmes que nous avons avec le marsouinage ou les oscillations, comme d'autres écuries. C'est un petit peu ça qui nous empêche d'aller de l'avant. Nous progressons, mais pour exploiter la voiture, nous devons franchir cette barrière du marsouinage, qui nous empêche de bénéficier des progrès que les gars ont fait. C'est plutôt frustrant, vous savez que vous avez amélioré la voiture, mais vous ne pouvez pas l'exploiter en piste."