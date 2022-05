Norris a souffert d'une angine à Barcelone

Charger le lecteur audio

Lando Norris a marqué quatre points précieux au Grand Prix d'Espagne, mais ça n'a manifestement pas été facile. Le pilote McLaren a été souffrant tout le week-end à Barcelone, et c'est une angine qui lui a finalement été diagnostiquée.

Norris a ainsi connu des qualifications difficiles avec la 11e place, accusant trois dixièmes de retard sur son coéquipier Daniel Ricciardo en Q1 puis deux dixièmes en Q2, où il a été éliminé. Le Britannique a cependant gagné une place au départ grâce à l'accrochage Hamilton/Magnussen, avant de profiter du tête-à-queue de Carlos Sainz et de doubler Ricciardo et Mick Schumacher. S'il n'a pu résister à la remontée de Hamilton et de Sainz, Norris s'est quasiment maintenu à ce niveau grâce à l'abandon du leader Charles Leclerc notamment ; après avoir exécuté une stratégie à trois arrêts comme quasiment tous ses concurrents, il a pris la huitième place à l'arrivée... avec 46 secondes d'avance sur Ricciardo !

"Forcément, quand on a un faible niveau d'énergie avec une telle angine, on ne se sent pas bien de tout le week-end", a déploré le directeur d'équipe Andreas Seidl. "C'était une course difficile, surtout avec cette chaleur. Il était épuisé à la fin de la course et après, mais merci à l'équipe médicale de l'écurie qui l'entoure pour son soutien. Désormais, l'objectif est clair pour les quatre prochaines journées : nous devons nous assurer qu'il se repose bien avant de reprendre à Monaco."

Lando Norris (McLaren MCL36) arrive sur la grille

Les conditions étaient en effet particulièrement difficiles avec 36°C à 37°C dans l'air et 47°C à 49°C au sol sur la piste catalane, mais Norris a puisé dans ses ressources pour atteindre le drapeau à damier. "Je ne peux suffisamment le remercier d'avoir tenu bon, il a montré une belle combativité qui nous a finalement permis de marquer ces quatre points aujourd'hui", a poursuivi Seidl.

"C'était simplement beau de voir cette motivation de sa part, mais en même temps, il est clair que nous impliquons un médecin dans de telles décisions et nous ne mettrions jamais en péril la santé de Lando, je souhaite être clair là-dessus par ailleurs. Le médecin a donné le feu vert aujourd'hui et il était clair que Lando voulait tenter sa chance, alors nous l'avons fait."

Dans l'hypothèse où Lando Norris serait finalement indisponible pour le Grand Prix de Monaco ce week-end, McLaren n'aurait que l'embarras du choix pour le remplacer : l'écurie peut faire appel aux pilotes de réserve Mercedes (Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, qui sont deux anciens protégés de McLaren) ou Alpine (Oscar Piastri). Quant au principal intéressé, il est toujours septième du championnat avec désormais 39 points au compteur.

Propos recueillis par Filip Cleeren