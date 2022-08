Leclerc : "Les mediums étaient vraiment bien, je l'ai dit à la radio"

Charger le lecteur audio

Les 80 points de retard de Charles Leclerc sur Max Verstappen, à neuf Grands Prix de la fin de la saison 2022 de F1, ressemblent à une montagne quasi infranchissable désormais. Et ce d'autant plus que Ferrari ne cesse de se prendre les pieds dans le tapis, que ce soit via des erreurs de pilotes, via des problèmes de fiabilité ou, comme cela semble avoir été le cas en Hongrie, via des choix stratégiques discutables.

Pour Leclerc, la course s'est jouée au moment du second arrêt de Verstappen, alors quatrième, pour chausser un second train de mediums. Le Néerlandais était parti en pneus tendres, alors que le Monégasque avait démarré en gommes à flancs jaunes. Ferrari, au lieu d'allonger le relais en mediums pour pouvoir terminer la course en tendres et exécuter, en miroir, la stratégie de la Red Bull #1, a choisi de couvrir directement le plan de Verstappen ; mais pour ce faire, elle ne disposait plus comme choix réaliste que de pneus durs.

Or, ils se sont très vites révélés inefficaces et non seulement Verstappen n'a fait qu'une bouchée de Leclerc une fois ce dernier ressorti des stands un tour plus tard, mais même quand le leader du championnat est parti à la faute dans l'avant-dernier virage peu après, il n'a pas mis très longtemps à de nouveau prendre le dessus sur son principal adversaire. Le rythme de Leclerc a été si catastrophique que Ferrari a préféré l'arrêter à nouveau pour chausser des pneus tendres à une quinzaine de tours de l'arrivée. Tout cela pour une sixième place finale aux allures de débâcle.

Alors que les semaines se suivent et se ressemblent, Leclerc peine à comprendre cette situation : "Je n'ai pas l'explication [du choix des durs pour le troisième relais] pour l'instant, je ne sais pas trop quoi dire mon non plus", a-t-il déclaré pour Canal+. "Il va falloir qu'on regarde, encore une fois, mais là c'est difficile."

"Parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question : les mediums étaient vraiment bien, on était plutôt rapides sur les mediums, ils étaient encore assez neufs, j'étais confiant et je l'ai dit à la radio. Mais on a décidé de couvrir Max avec des durs alors qu'il était en mediums, et c'était un carnage. On s'est arrêté cinq ou six tours après [15 en réalité, ndlr], sur des tendres, donc ça a fait un long relais avec... Enfin bref. Je n'ai pas trop de réponses pour l'instant."

Au bout d'un moment, on ne peut pas espérer gagner le championnat si on continue à faire des courses comme ça Charles Leclerc

À la question de savoir si le départ en mediums a un peu condamné l'équipe à agir de la sorte, Leclerc n'est pas d'accord : "Je pense que le départ ça n'a rien à voir, c'était plutôt la bonne stratégie, je pense, au début. Mais moi aussi, je voyais les choses pour aller le plus loin possible avec ces deuxièmes mediums qui... Parce que je l'ai dit : les mediums étaient bons, c'étaient des bons pneus, j'avais un bon feeling dessus... Je ne comprends pas."

Concernant l'écart qui le sépare désormais de Verstappen au championnat pilotes, il ajoute : "C'est comme ça, on regarde course par course, mais très honnêtement, au bout d'un moment, on ne peut pas espérer gagner le championnat si on continue à faire des courses comme ça, donc je ne sais pas trop quoi dire. J'espère que la deuxième partie de saison nous sourira un peu plus mais il faut qu'on s'améliore."