Leclerc ne voit pas sa stratégie comme seul facteur d'échec

Charles Leclerc était installé en tête du Grand Prix de Mexique, qu'il a démarré en pole position, lorsque Red Bull a décidé de faire rentrer Alex Albon pour changer les pneus du Thaïlandais. Ce dernier était dans le sillage des Ferrari avant de passer par son stand, et la Scuderia a décidé de couvrir cette stratégie en faisant rentrer le leader de la course, qui est ressorti avec un nouveau train de gommes médiums, le condamnant à un deuxième arrêt par la suite.

Malheureusement, ce deuxième jeux de pneus ne se comportait pas du tout comme le premier, et il a fortement perdu en performance pendant les tours parcourus avec ces enveloppes, avant de finalement passer des gommes dures pour terminer la course, avec lesquelles il est remonté sur les hommes de tête, sans pour autant réussir à prendre une place sur le podium.

"Ce n'est pas la seule réponse", assure le Monégasque, interrogé sur le fait que l'erreur stratégique lui ait coûté un podium, voire une victoire. "Je pense que le second relais n'était pas particulièrement bon. Je ne me sentais pas bien sur la gomme médium, je ne sais pas pourquoi. Le premier [train de] médiums était bien meilleur et nous devons comprendre et analyser cela."

En pole position de cinq des six dernières courses, Leclerc n'a plus gagné depuis le Grand Prix d'Italie, et avoue sa déception, alors qu'il est très régulièrement le pilote le plus rapide le samedi. Au Mexique, c'est une pénalité pour Max Verstappen qui lui a offert le meilleur emplacement sur la grille, mais il regrette toutefois d'avoir été trop passif en course, là où Sebastian Vettel a davantage guidé ses ingénieurs et a terminé deuxième, soit la position de laquelle il s'était élancé.

"Lors des derniers week-ends, et encore aujourd'hui [dimanche], la stratégie n'a pas été bonne, mais j'aurais dû demander quelque chose à la radio et être plus décisif dans les décisions, afin d'aider l'équipe à prendre la bonne décision de mon côté, ce que Seb a fait. Je dois donc en tirer des leçons et j'espère que ça viendra avec le temps."

"À chaque fois que vous prenez le départ en tête, vous voulez gagner. Les deux dernières fois que je suis parti premier, je n'ai pas gagné. Donc je ne suis pas content de cela. Les raisons à cela aujourd'hui ont été assez claires et nous devons en tirer des leçons. Nous voulions couvrir Albon en premier lieu, ce que nous avons fait, et de là il était difficile de faire mieux. Avec deux arrêts, il était très difficile de rester derrière les voitures et de dépasser à la fin, même avec un très bon arrêt."

Cependant, le Monégasque sous-entend qu'il a donné les informations dont Ferrari avait besoin, lorsque son ingénieur lui a posé des questions à la radio sur la tenue de ses gommes : "Lorsque j'ai réécouté mes messages à la radio, on m'a demandé quel était l'état des pneus. J'ai répondu, je pense que c'était plutôt clair. Je pense que nous avons jugé que la meilleure solution était de couvrir la position d'Albon à ce moment-là."