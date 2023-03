Marko : "Pour l'instant, rien à dire contre Pérez"

Charger le lecteur audio

Si le retour de Daniel Ricciardo comme réserviste chez Red Bull est parfois perçu comme une menace sérieuse pour l'avenir de Sergio Pérez, le Mexicain ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation au sein de l'écurie. Toujours tranchant dans ses opinions, Helmut Marko estime que le coéquipier de Max Verstappen répond aux attentes et qu'il n'y a pas lieu à ce stade de remettre sa place en question.

"Il a survécu à deux saisons aux côtés de Verstappen, et très bien", juge le consultant spécial de Red Bull dans un entretien accordé à nos confrères de la rédaction allemande de Formel1.de. "Il a terminé troisième du championnat l'an dernier, avec deux victoires sur des Grands Prix très difficiles, à Singapour et Monaco. Et il a progressé, il s'est bien intégré dans l'équipe. Il est davantage en phase avec Verstappen dans les réglages et il est devenu plus travailleur. Surtout, il a en partie éradiqué son point faible des qualifications. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire contre Pérez."

La menace future, pour Sergio Pérez, pourrait également venir d'AlphaTauri, où Red Bull place ses jeunes pilotes. D'ailleurs, le recrutement de Nyck de Vries pour succéder à Pierre Gasly a lui aussi entraîné des spéculations quant à l'hypothèse d'un duo 100% néerlandais dans l'écurie de Milton Keynes dans les années à venir. "Pour rester en Formule 1, il y a une condition sine qua non. Pour être candidat chez Red Bull Racing, il faudrait des performances extraordinaires", prévient toutefois Helmut Marko.

Nyck de Vries rejoindra-t-il un jour Max Verstappen ?

Dithyrambique quant au profil atypique de Nyck de Vries ces derniers mois, l'Autrichien connaît également ses limites et le pousse désormais à les dépasser. D'ailleurs, le Grand Prix de Bahreïn a semble-t-il sonné comme un rappel à l'ordre pour celui qui avait impressionné tout le monde à Monza l'an dernier, au volant de la modeste Williams.

"Même si c'est un rookie, Nyck de Vries possède une expérience considérable car il a travaillé chez Mercedes et a piloté presque toutes les voitures avec un moteur Mercedes en tant que pilote de réserve", rappelle Helmut Marko. "Son savoir-faire, mais ses exigences aussi, étaient donc élevés. Mais c'est AlphaTauri, pas Mercedes. Ce n'est pas comparable pour ce qui est du budget ou des capacités. Il y a eu beaucoup de choses positives mais dans le même temps, il a aussi pris conscience que c'était une équipe différente. Il doit maintenant se pencher sur ses performances, car dans le premier secteur [à Sakhir] il était au même niveau que Yuki Tsunoda mais dans le deuxième il perdait trop de temps, et il a aussi perdu trop de temps en course. C'est là qu'il doit s'améliorer."

"Il faut dire qu'il a suscité beaucoup d'espoirs avec ses succès incroyables en karting. Ensuite, il a pris de nombreuses mauvaises décisions, notamment à cause des différents managers avec lesquels il a passé ces années. Mais une chose est vraie pour les deux pilotes chez AlphaTauri : ils doivent faire leurs preuves s'ils veulent rester en Formule 1. Le meilleur aura probablement une chance. Mais c'est vrai pour Yuki autant que pour De Vries. Mais s'il vous plaît, c'est une compétition, on ne veut pas déjà tout savoir de l'avenir. Il faut lui donner une chance. La méthode de travail est bonne, l'approche aussi. Maintenant, c'est à lui de signer des résultats à la hauteur."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll

Lire aussi : Horner dément les rumeurs "amusantes" sur AlphaTauri