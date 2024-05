Max Verstappen : "Chaque tour était une devinette"

Max Verstappen poursuit sa domination à Miami. Après deux victoires en Floride en 2022 puis en 2023, le Champion du monde en titre a décroché sa première pole position sur ce tracé, la sixième en six manches cette saison. Cette performance vient confirmer sa pole position en qualifications sprint, qu'il a convertie en victoire plus tôt dans la journée de samedi.



Mais dans un schéma similaire à celui des qualifications pour la course sprint, la majorité des pilotes ont produit une performance irrégulière, avec de nombreux membres du top 10 qui n'ont pas réussi à trouver de gains majeurs lors de leurs derniers runs en Q3.



Le temps de 1'27''241 qu'il a réalisé lors de son premier tour chronométré en Q3 a été suffisant pour la pole après avoir été incapable d'améliorer, tandis qu'aucun de ses rivaux n'a pu le détrôner, Charles Leclerc ayant été le plus proche, en échouant à seulement 141 millièmes. La majorité des pilotes ont eu du mal à réaliser le tour idéal avec les pneus tendres, les conditions chaudes et la surface glissante de la piste laissant les pilotes dans l'incertitude, selon Verstappen.



"Il a été extrêmement difficile de réaliser un tour où tout fonctionnait", a-t-il expliqué. "Pour une raison ou une autre, il était extrêmement difficile de faire fonctionner les pneus sur l'ensemble du tour. Cela rend très difficile d'essayer de faire le tour parfait. Chaque tour était un peu une devinette avec ce qui allait se passer, donc cela ne rend pas la voiture très agréable à piloter."



"Je pense que nous avons bien géré la situation, nous avons fait de notre mieux et la voiture était, globalement, un peu plus agréable par rapport à hier. Je pense qu'il fait assez chaud mais c'est très glissant ici, les pneus n'ont pas l'air de bien fonctionner et quand on combine tout ça, cela rend les choses vraiment délicates."



Malgré son désarroi, Verstappen était satisfait des changements de réglages apportés à sa Red Bull depuis la course sprint, en utilisant les nouvelles règles de réouverture du parc fermé entre le sprint et le Grand Prix, qui lui ont donné de meilleures sensations dans sa RB20. "Je me sentais définitivement plus connecté", a-t-il confirmé. "Un peu plus prévisible, ce qui, je l'espère, m'aidera demain dans la course."



Après avoir commencé la course sprint avec Leclerc sur la première ligne à ses côtés et son coéquipier Sergio Pérez en troisième position, Verstappen aura les deux pilotes Ferrari directement derrière lui sur la grille de départ du grand prix, Carlos Sainz ayant pris la troisième place devant Pérez. Mais le pilote néerlandais n'est pas préoccupé par la double menace Ferrari au départ et reste confiant de réaliser un week-end parfait à Miami.



"La seule chose que nous pouvons contrôler est nous-mêmes et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer", a-t-il déclaré. "Tant que je suis satisfait de mon équilibre en course, je pense que tout ira bien. Il faut juste que ce soit un peu mieux que ce que nous avons eu aujourd'hui dans la course sprint. Si nous parvenons à faire quelque chose comme ça, dans une meilleure fenêtre, alors je suis sûr que nous pourrons être rapides."

Avec Haydn Cobb