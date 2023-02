McLaren veut éviter de mettre un Piastri "un peu rouillé" sous pression

Charger le lecteur audio

La semaine prochaine, Oscar Piastri fera ses débuts en Formule 1 avec McLaren. Le Grand Prix de Bahreïn sera la toute première course en sport automobile depuis plus d'un an pour le champion 2021 de Formule 2, qui ne s'est plus placé sur une grille de départ depuis le terme de cette campagne.

Lire aussi : Les petites cachoteries de McLaren au premier roulage de la MCL60

De surcroît, il va se mesurer au redoutable Lando Norris, qui a contribué à mettre un terme prématuré à la carrière de Daniel Ricciardo grâce à un niveau de performance élevé et constant. La tâche ne s'annonce pas facile.

"Je vais forcément être un peu rouillé en n'ayant pas couru depuis un an, j'essaie de me remettre à niveau", indique Piastri. "Ayant eu une année sur la touche ou non, me confronter à Lando allait forcément être un défi, et des comparaisons allaient naturellement être faites, puisque nous sommes dans la même voiture. Mais nous sommes à des stades très différents de notre carrière. Lando entre dans sa cinquième année, moi dans ma première. Je n'y pense pas trop."

L'ascension des formules de promotion par Piastri a été assez météorique, avec une saison en British F4, deux en Formule Renault Eurocup, une en FIA F3 et une en Formule 2, avec le titre à la clé dans les trois derniers championnats. Aussi a-t-il bon espoir de pouvoir s'adapter rapidement à la catégorie reine du sport automobile.

"Le manque d'expérience ne m'inquiète pas", assure l'Australien. "Au fil de ma carrière junior, j'ai dû changer de voiture chaque année, je n'ai jamais (sic) piloté la même voiture pendant plus d'un an. L'adaptabilité est un atout majeur qui est nécessaire en formules de promotion. J'ai évidemment fait quelques essais dans la voiture 2021, et les tests d'après-saison l'an dernier avec McLaren, alors je sais un peu à quoi m'attendre. Mais un pilote doit toujours s'adapter, il y a toujours certaines choses qui ne conviennent pas autant qu'on le voudrait. Un pilote veut toujours plus d'adhérence et de puissance, alors je pense qu'il y a toujours des limites. Il s'agit juste de les contourner par le pilotage."

Andrea Stella, directeur d'équipe, et Oscar Piastri (McLaren)

Du côté de McLaren, on veut s'assurer que les attentes soient raisonnables et que Piastri puisse faire ses gammes sereinement sans être ostensiblement comparé à son coéquipier. "Si le premier jour on commence à faire des comparaisons et à signaler un manque de performance, je pense qu'on risque de décourager les pilotes", estime le directeur d'équipe Andrea Stella. "Alors nous faisons attention à ça."

"Nous sommes conscients que Lando est l'un des pilotes les plus rapides sur la grille, mais en même temps je dois dire que ce que nous avons vu jusqu'à présent avec Oscar est assez impressionnant. Nous allons assurément les comparer pour leur bien à tous les deux, car il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a suffisamment de virages sur une piste pour voir qui est plus rapide au freinage ou si l'autre fait mieux dans les virages rapides. Il faut le faire de manière très constructive."

Quant à l'imbroglio Alpine qui avait été la saga de l'été dernier, tout cela paraît bien loin pour Piastri. "Je ne pense pas que cela me mette plus de pression. Je pense aborder la saison très à l'aise. Une fois que les faits ont été révélés et que toute l'histoire a été révélée, je pense que c'est devenu bien plus clair pour la plupart des gens, alors ça ne me préoccupe pas", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper

Lire aussi : Norris prêt à attendre 2025 pour gagner avec McLaren