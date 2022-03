McLaren va organiser des tests F1 pour Colton Herta

Charger le lecteur audio

Désireuse de monter un programme d'essais complet pour des jeunes pilotes, l'écurie McLaren joint les actes à la parole. Dans un contexte réglementaire qui va permettre aux écuries de faire rouler des monoplaces 2021 sans restriction, l'équipe de Woking a trouvé un accord avec Colton Herta. Le pilote américain, engagé en IndyCar où il est devenu en 2019 le plus jeune vainqueur dans le championnat, sera au volant de la MCL35M plusieurs fois dans l'année. Il compte à ce jour six victoires et sept pole positions outre-Atlantique.

"Colton a prouvé son talent en IndyCar et nous sommes intéressés à l'idée de voir comment il s'adaptera à une monoplace de Formule 1", explique Andreas Seidl, directeur de McLaren. "Nous croyons que ce programme d'essais lui offrira une expérience précieuse tout en démontrant les bienfaits de prolonger la durée de vie des anciennes monoplaces afin de mettre en avant des talents prometteurs en vue de l'avenir."

McLaren précisera ultérieurement les dates des essais qui seront menés avec Colton Herta, qui fait ainsi un pas de plus vers la Formule 1. Âgé de 21 ans, le pilote américain a plusieurs fois indiqué son envie de rejoindre tôt ou tard la catégorie reine. Son nom revient régulièrement lorsque l'on évoque le projet Andretti pour créer une deuxième écurie américaine en Formule 1 à l'horizon 2024. D'ailleurs, les liens entre McLaren et Andretti ont toujours été excellents et se sont fréquemment matérialisés par des partenariats ces dernières années en IndyCar, notamment lorsque Fernando Alonso a tenté une première fois sa chance aux 500 Miles d'Indianapolis.

"Je tiens à remercier McLaren pour l'opportunité de faire mes premiers tours au volant d'une Formule 1, ce qui a toujours figuré sur ma liste", confie Colton Herta. "Ce sera une opportunité géniale pour moi d'engranger une expérience précieuse dans une nouvelle discipline du sport automobile, et d'apprendre énormément au sein d'une équipe aussi reconnue que McLaren."