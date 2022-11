Chez Mercedes, pas de consignes au Brésil, ni à Abu Dhabi

Charger le lecteur audio

Ce dimanche, Mercedes a signé sa première victoire de la saison au Grand Prix de São Paulo, avec un doublé à la clé. George Russell a dominé la course pour s'imposer devant son coéquipier Lewis Hamilton, mais aurait certainement apprécié une fin d'épreuve moins mouvementée. Le Britannique comptait cinq secondes de marge sur Carlos Sainz, qui devait encore faire un arrêt, et dix sur Hamilton, lorsque la course a été neutralisée par la voiture de sécurité virtuelle, puis réelle, en raison de l'abandon de Lando Norris.

Russell a ainsi vu son avance réduite à néant et a dû mener les 12 derniers tours avec Hamilton, Pérez et Sainz sur ses talons. "Qu'est-ce qu'on fait, on se bat ou on assure le doublé ?" s'est-il enquis à la radio. "Vous vous battez, mais soyez respectueux", a répondu Riccardo Musconi, son ingénieur de course.

Pour le directeur d'équipe Toto Wolff, cette décision était logique. "Collectivement, nous avons toujours défendu la liberté en course, et nous n'avons jamais procédé autrement, à moins qu'un pilote ne soit plus mathématiquement en lice pour le titre et que l'autre le soit", a expliqué l'Autrichien après la course. "En fait, nous étions impatients de les voir batailler sur un pied d'égalité, avec les mêmes pneus, et nous en avons discuté ce matin lors de la réunion stratégique."

Russell et Mercedes n'avaient pas d'inquiétude à avoir : le jeune Anglais a rapidement bâti une avance supérieure à une seconde sur Hamilton et l'a maintenue jusqu'à l'arrivée.

Désormais, le septuple Champion du monde n'a plus qu'une opportunité de perpétuer son palmarès d'avoir remporté au moins une victoire lors de chaque saison qu'il a disputée en Formule 1. Un succès à Abu Dhabi lui permettrait par ailleurs de surpasser le record de Michael Schumacher, les deux champions s'étant imposés lors de 15 années consécutives. Se pourrait-il que Mercedes et Russell lui donnent un petit coup de pouce dans cette optique ?

"Je pense que Lewis n'a aucunement besoin qu'on lui donne la priorité, et il ne le voudrait jamais", répond Wolff. "Il l'a déjà dit : ce record de gagner une course à chaque saison est une priorité moindre pour lui. Il s'agit davantage de remettre la voiture au niveau qu'elle peut atteindre et de jouer davantage de victoires l'an prochain – ainsi qu'un titre, espérons-le."

Propos recueillis par Luke Smith